מחריד: תינוק בן שנה שיחק עם אבא - בלי לדעת שהוא כבר נפטר

הרב יחיאל יעקב קרויס ז"ל, אברך צעיר בן 39 נפטר בשנתו בפתאומיות | הבן הגדול, בעוד חודשיים בר מצווה, מצא את אביו ללא רוח חיים | האלמנה והיתומים זועקים ומתחננים לעזרתנו | תורמים עכשיו (חרדים)

היתומים מתחננים לעזרתנו (צילום: באדיבות המצלם)

כך נפתח הבוקר בבית משפחת קרויס – בוקר שהיה אמור להיות שגרתי. האמא יצאה לעבודה, כפי שעשתה מדי יום. האבא היה אמור להוציא את הילדים למוסדות החינוך. אבל הוא לא קם.

הבן הגדול ניגש אליו, קרא לו – ואין מענה. הוא הבין שמשהו לא כשורה, ירד במדרגות ורץ לשכנים להזעיק עזרה.

מתנדבי ההצלה שהגיעו לדירה נדהמו מהמראה שנגלה לעיניהם: ליד המיטה, שיחק פעוט בן שנה בזקנו של אביו – מתוך מחשבה שאבא ישן. הוא לא ידע. אף אחד לא סיפר לו. אבא כבר נפטר.

הרב יחיאל יעקב קרויס ז"ל, אברך צעיר בן 39 בלבד, נפטר בשנתו בפתע פתאום. בלי מחלה מוקדמת, בלי הכנה, בלי פרידה. ברגע אחד נמחץ עולם שלם.

הבן הבכור, ילד רגיש שעוד חודשיים בלבד אמור לחגוג בר מצווה, איבד את אביו רגע לפני היום הגדול, בו היה אביו לברך 'ברוך שפטרנו', אחרי שיעלה לתורה לראשונה בחייו. במקום הכנות לשמחה – כאב שאי אפשר להכיל.

לא נוכל לעמוד מנגד! תורמים עכשיו ומצילים את משפחת קרויס >>>

והאמא? אלמנה צעירה, שחוזרת מהעבודה אל בית חרב. שני ילדים רכים, אין מפרנס, אין ביטחון, ואין תשובות לשאלות הבוערות: איך משלמים שכירות? איך מחזיקים בית? ואיך עושים בר מצווה בלי אב – ובלי אמצעים?

הגאון רבי שמואל בראנסדארפער, הגאון רבי משה בראנסדארפער, הגאון רבי משה טייטלבוים; מו"צ סאטמר והגאון רבי שמעון דוב בראנסדארפער מבטיחים: "זכות המצווה הגדולה יעמוד לכל הנוטלים חלק בה, וכל העושים והמעשים יתברכו ממקור הברכות לישועות גדולות ולגדל כל צאצאיהם לתורה ולחופה ומעשים טובים מתוך נחת בריאות והרחבה".

למכתב הגאונים, הצטרף האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, המבטיח: "יתברכו כל התורמים בברכות וישועות וימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ולברכה".

לא נוכל לעמוד מנגד! תורמים עכשיו ומצילים את משפחת קרויס >>>

