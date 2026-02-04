היא גדלה בבית שבו שמחה תמיד לוותה בדאגה. ילדות ונעורים בצל מחלה קשה, אב שנאבק על חייו ואמא שנאבקה על הבית. ניתוחים, אשפוזים, דיאליזה – ומציאות כלכלית שהלכה והתהדקה סביב המשפחה כמו טבעת חנק.

שבועות ספורים לפני היום הגדול בחייה, אביה, בעל הייסורים הרה"ח ר' משה הרשקוביץ זצ"ל, נפטר.

כעת היא עומדת לפני חופתה. כלה צעירה, שמבקשת דבר אחד בלבד: להקים בית נאמן בישראל, כמו כל חברותיה.

אבל מאחורי ההכנות לחתונה מסתתרת מציאות קשה: אין אב שילווה לחופה, אין חסכונות, אין גב כלכלי. יש אמא אלמנה שלא יודעת איך לשרוד את ההוצאות הרגילות ולגדל את ילדיה היתומים, וודאי שלא כיצד לחתן את הבת.

הכלה מתחננת לעזרתנו! לחצו כאן לתרומה >>>

במשך שנים עשתה המשפחה כל מאמץ לא ליפול על אחרים. הילדים למדו להסתפק במועט, לא לבקש, לא לדרוש. גם עכשיו, הכלה לא מבקשת חתונה מפוארת – רק חתונה מכובדת, בלי בושה ובלי חובות חדשים שימוטטו את הבית כולו.

אבל אי אפשר להתעלם מהמציאות: חתונה כזו דורשת מינימום של אמצעים, ובמקביל – הבית זקוק לעזרה שוטפת. שכירות, מזון, צרכים בסיסיים, טיפול באחים הקטנים ותמיכה באמא שנשארה לבדה אחרי שנים של קריסה מתמשכת.

הסיוע למשפחה הזו הוא כפול: לאפשר לכלה להיכנס לחופה בכבוד – ולתת למשפחה כולה סיכוי אמיתי להתייצב מחדש.

הכלה מתחננת לעזרתנו הדחופה, ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. כולנו תורמים כעת ביד רחבה ומאפשרים לה להקים בית נאמן בישראל.

