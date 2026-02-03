כיכר השבת
למען היתום

הגר"ז ברוורמן בפנייה נרגשת: "מצווה אדירה לחתן אותו"

הגאון רבי זליג ברוורמן, חתן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, מעיד מקרוב על משפחה של יתומים, שהבן הלומד אצלו אמור להתחתן בקרוב – ואין לו להוצאות הבסיסיות של החתונה | תורמים עכשיו (חרדים)

אמ
מקודם |
הגר"ז ברוורמן בפנייה נרגשת: "מצווה אדירה לחתן אותו"
הגר"ז ברוורמן בפנייה נרגשת: "מצווה אדירה לחתן אותו"| צילום: צילום: באדיבות המצלם
הגר"ז ברוורמן בפנייה נרגשת: "מצווה אדירה לחתן אותו" (צילום: באדיבות המצלם)

הגאון רבי זליג ברוורמן, חתן מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, נרתם לחתן את אחד מתלמידיו הקרובים, שהתייתם מאמו ואביו, המתמודד עם הקשיים היומיומיים, לא מצליח לחתן את בנו.

"באתי בזאת בבקשה דחופה מאוד עבור משפחה של יתומים, שאני מכיר מקרוב. האמא נפטרה באופן טראגי והמשפחה מתבוססת בים של סבל וכאב כבר כמה שנים טובות וזקוקה מאוד מאוד לעזרה".

הגר"ז מוסיף: "כולנו יודעים שדמעות של יתומים קורעים שערי שמיים, במיוחד עכשיו – שהבן עומד להיכנס לחופה, והבן הזה הוא תלמיד קרוב שלי, תלמיד חכם, בחור יקר מאוד והמצווה לעזור להכניסו לחופה היא מצווה אדירה".

לסיום, מברך הגר"ז: "בזכות המצווה הזאת, כל מי שיתרום, הקב"ה יגמול איתו. הקב"ה אומר: "אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך", ויזכה בעז"ה לזיווגים הגונים, לשמחה בבית, פרנסה טובה, כל הברכות האמורות בעז"ה".

קורעים שערי שמיים! תורמים עכשיו ומחתנים את היתום >>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר