הגר"ז ברוורמן בפנייה נרגשת: "מצווה אדירה לחתן אותו"

הגאון רבי זליג ברוורמן, חתן מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, נרתם לחתן את אחד מתלמידיו הקרובים, שהתייתם מאמו ואביו, המתמודד עם הקשיים היומיומיים, לא מצליח לחתן את בנו.

"באתי בזאת בבקשה דחופה מאוד עבור משפחה של יתומים, שאני מכיר מקרוב. האמא נפטרה באופן טראגי והמשפחה מתבוססת בים של סבל וכאב כבר כמה שנים טובות וזקוקה מאוד מאוד לעזרה".

הגר"ז מוסיף: "כולנו יודעים שדמעות של יתומים קורעים שערי שמיים, במיוחד עכשיו – שהבן עומד להיכנס לחופה, והבן הזה הוא תלמיד קרוב שלי, תלמיד חכם, בחור יקר מאוד והמצווה לעזור להכניסו לחופה היא מצווה אדירה".

לסיום, מברך הגר"ז: "בזכות המצווה הזאת, כל מי שיתרום, הקב"ה יגמול איתו. הקב"ה אומר: "אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך", ויזכה בעז"ה לזיווגים הגונים, לשמחה בבית, פרנסה טובה, כל הברכות האמורות בעז"ה".

