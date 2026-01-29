נסו לדמיין את הסיטואציה: ילד בן 7 מתעורר בבוקר שאחרי ה"שבעה". עד לפני שבוע היה לו אבא שלמד איתו, שחיבק אותו, שהיה כל עולמו. היום, יש רק כיסא ריק וחולצה קרועה.

חמשת היתומים של הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל חווים טלטלה שילדים בגילם לא אמורים להכיר. אבא שלהם, דמות מופת של חסיד ברסלב, משגיח כשרות ומלמד אהוב, נלקח מהם בפתאומיות מחרידה באומן כתוצאה מהרעלת גז. הם נותרו לבד.

תורמים עכשיו ומצילים את 5 היתומים של ר' נחמן ברגר ז"ל >>

כשהם קמים מאבלותם, השאלות מתחילות לצוף. מי ידאג להם? מי ישלם את שכר הלימוד? מי יקנה להם נעליים לחג?. האמא, אלמנה צעירה ממשפחת דייטש החשובה מירושלים, עומדת מולם חסרת אונים. היא איבדה את בעלה, את משענת חייה, ונותרה ללא כל רשת ביטחון כלכלית.

המצב בבית הוא של מצוקה אמיתית ומיידית. לא מדובר רק על "עתיד", מדובר על ההווה. אין כסף להוצאות בסיסיות, לאוכל, לביגוד, לשכירות. המשפחה, שחיה בצניעות באומן, חזרה לארץ בחוסר כל. "לא נותר מאומה. לא בית, לא ביטוח", מעידים בצער מכרי המשפחה.

אנחנו לא יכולים להחזיר להם את אבא. את החיבוק שלו הם איבדו לנצח. אבל אנחנו יכולים לוודא שהם לא ירעבו ללחם. אנחנו יכולים להיות המשענת הכלכלית שתאפשר לאלמנה לגדל את היתומים הרכים בכבוד, למרות השבר הנורא.

הם מתחננים לעזרתנו. זה הזמן לפתוח את הלב.

