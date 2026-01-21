זה לא קרה ביום אחד. זה התחיל בהחלטה כואבת, כמעט בלתי אפשרית. כשהרופאים בארץ הרימו ידיים, הבינה האם שאין ברירה. אם יש סיכוי – אפילו קטן – חייבים לנסות. בצרפת, אולי גם בארצות הברית, יש מומחים. אולי שם.

והילדים? “אתם תסתדרו”, אמרה להם רעייתו של הרב שמואל אטלן ז"ל. “תעזרו אחד לשני. אנחנו סומכים עליכם". וכך, בלי דרמה ובלי רעש, נשאר הבית לבד.

אבא חולה מאוד. אמא לצידו. והילדים – בארץ. שבעה ילדים, בלי אבא ובלי אמא, למשך קרוב לשלושה חודשים. הם המשיכו לקום בבוקר, לצאת למסגרות, לדאוג לשבתות. להתארח. לשמור זה על זה. ובעיקר – להשגיח על האחות הקטנה.

הילדים התמודדו ושתקו. שתיקה של ילדים שמבינים שהם חייבים להיות חזקים. שתיקה של אחריות מוקדמת מדי. תפילות שנאמרות בלחש, טלפונים עם אמא שכולה דמעות, ותקווה אחת שמחזיקה הכול: שאבא יחזור בריא.

ש מזעזע: הכלה עברה חמש משפחות אומנה - מי יחתן אותה? נחמן שטרנהרץ | מקודם

אבל התקווה נסדקה. “אולי ננסה בארצות הברית”, אמרה האם בטלפון. והילדים רעדו. התפללו. התחננו. אולי שם כן. אבא חזר מהר מדי. גם שם כבר לא היה מה להציע.

מצילים את האלמנה והיתומים! לחצו כאן לתרומה >>>

כשההורים חזרו הביתה, הילדים שמחו באמת. הקטנה ציירה שלט “ברוכים הבאים”. הגדולים ניקו, סידרו, השכנות הביאו אוכל. הבית התמלא אור לרגע. רק לרגע.

בחודשים שאחר כך, הבית שוב היה בלי אבא – אבל הפעם הוא היה שם בגוף בלבד. סיעודי, מעורפל הכרה, תלוי לגמרי. הילדים, שכבר למדו לתפקד לבד, עברו לשלב הבא: טיפול מלא. יום ולילה.

בחור עוזב את הישיבה בגשם כדי לחבר עירוי. ילדה בת שתים עשרה חוזרת מבית הספר לבית שהוא בית חולים. כולם יודעים בדיוק מה התפקיד שלהם. כי אין מי שיחליף אותם, עד לסוף המר.

רבי שמואל אטלן ז״ל נפטר, והבית חזר להיות “לבד”. אבל הפעם – בלי תקווה שאמא ואבא יחזרו. אלמנה אחת. שבעה יתומים. שלושה כבר בגיל שידוכים. משפחה של עולים, שקטה, בלי בסיס כלכלי, בלי גב. ילדים שכבר הוכיחו שהם יודעים להחזיק בית – אבל לא אמורים להחזיק חיים שלמים לבד.

הגאון הגדול רבי אביגדור נבנצל, במכתב נדיר בכתב ידו, קורא לנו לתמוך במשפחה, ומבטיח: "כל העוזרים והמסייעים יתברכו בכל הברכות, בכלל, עם בני חיי ומזוני, ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, בפרט, ואביהם של יתומים ודיין אלמנות יברכם בעושר ואושר בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב ולמלאות כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, ולהקביל פני משיח צדקנו עכ"י בב"א".

לא נוכל לעמוד מנגד לנוכח זעקת האלמנה והיתומים. כולנו תורמים עכשיו ומצילים את משפחתו של הרב שמואל אטלן ז"ל, וזוכים לברכות הנדירות של הגר"א נבנצל.