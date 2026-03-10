ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל. בעיצומם של ימי המלחמה והדאגה, כאשר לבבות רבים טרודים בצרות הציבור והיחיד – מתגלים גם הסיפורים השקטים, הכואבים, של מי שנותרו לבד בעולם.

עשרות יתומים, חתנים וכלות צעירים העומדים על סף הקמת בית בישראל, אך אין להם את המינימום הנדרש כדי להגיע לחופה ולשמוח ביום שאמור להיות המאושר בחייהם.

שלושת גדולי הדור, הגאון רבי דב לנדו, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש והאדמו"ר מצאנז – התאחדו יחד והקימו קרן מיוחדת למען 79 יתומים העומדים להינשא בתקופה הקרובה.

גדולי התורה נטלו על עצמם להקים בית דין של יתומים מתוך מטרה למחוק את דמעותיהם של היתומים ולסייע להם להגיע לחופה בכבוד. מדובר ביתומים שאין להם את ההוצאות הבסיסיות לנישואין. ללא עזרה – הדרך לחופה עבורם רצופה קשיים בלתי נתפסים.

בשל כך יוצאים גדולי הדור בקריאה נרגשת לציבור כולו להשתתף במצווה הגדולה, וכך הם כותבים במכתבם המיוחד, עבור הקרן שהוקם ב'ועד הרבנים':

"היות והוקם קרן מיוחדת בוועד הרבנים עבור 79 היתומים הנכנסים לחופה ואין להם להוצאות נישואיהם הנחוצות, על כן נבקש לבוא לעזרתם בסכומים הגונים. והשותפים בזה יזכו שהקב"ה יסיר מהם ומבני ביתם כל דאגה וינצלו מכל צרה ומחלה, ויזכו לבנים עוסקים בתורה, ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים בכל העניינים".

בימים אלו, מי מאיתנו לא זקוק לברכה וישועה. הבטחה שהקב"ה יסיר מאיתנו כל דאגה, נינצל מכל צרה ומחלה, נזכה לבנים עוסקים בתורה ונראה אך טוב וחסד. גזירת בית דין, עם כוח התורה של שלושת גדולי הדור, יחד עם כוח הצדקה עבור 79 היתומים המתחננים לעזרתנו.

מרנן ורבנן שליט"א מבקשים מאיתנו לתרום לכל הפחות סך של 10 ש"ח בלבד עבור כל חתן וכלה יתומים. בתמורה, הם יעתירו עלינו בגזירת בית דין להסיר דאגות, להינצל מכל צרה ומחלה ולזכות לשפע של ברכה. התורמים 20 ש"ח לכל חתן וכלה יתומים, יקבלו שטר 'שושביני 79 היתומים', שותפות עם גדולי ישראל עבור אותם יתומים הזקוקים לעזרתנו הדחופה.

