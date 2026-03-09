"כמו חומה בצורה": המילים המרעידות של מרן בשעת חירום

ימים של חרדה עוברים על יושבי ארץ הקודש. קולות האזעקות והדי הפיצוצים מזכירים לנו בכל רגע ורגע כי אנחנו נמצאים בלב המערכה, וכי השמירה בדרך הטבע – חשובה ככל שתהיה – זקוקה לחיזוק משמעותי מן השמיים.

בעוד הציבור כולו נושא עיניו למרום ומחפש מזור וביטחון, יוצא מרן פוסק הדור הגאון הגדול שליט"א בקריאת קודש נרגשת, המעניקה רוגע ושלווה לכל יהודי באשר הוא.

"סגולה בדוקה ומנוסה"

במכתב מיוחד שפרסם מרן שליט"א, הוא מדגיש כי השעה הנוכחית מחייבת אותנו לנקוט בצעדים שחורגים מהרגיל. "בזמן שאויבינו קמים עלינו," כותב מרן, "הקב"ה פותח לנו פתח של הצלה – וזהו כוחה הכביר של הצדקה".

לדברי מרן, לא מדובר רק בצדקה רגילה, אלא בנתינה מיוחדת המיועדת להצלת משפחות שקרסו תחת עול המלחמה והמצב הכלכלי, דרך 'ועד הרבנים'. "מי שיפתח את ליבו וידאג לבניו של הקב"ה בשעה קשה זו, יזכה לראות נסים גלויים של ממש," מבטיח מרן שליט"א.

ההבטחה הנדירה: "לא ינזק כלל!"

מרן לא מסתפק בדברים כלליים. בהבטחה שנשמעת כחומה בצורה, הוא קובע נחרצות: "כל מי שיהיה שותף בקרן זו, יזכה לניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, ויוכל להיות בטוח – לא ינזק כלל!"

מילים אלו, היוצאות מפי קודשו של פוסק הדור, מפיחות תקווה בלבבות רבים ומעניקות תחושת ביטחון שאין לה מחיר. בעולם שבו איש אינו יודע מה יילד יום, ההבטחה הזו היא המגדלור שמוביל את הרבים אל עבר השקט והשלווה.

עכשיו זה הזמן שלכם להצטייד בשמירה הנצחית. אל תעמדו מנגד. הצטרפו למעגל הזוכים להבטחה הגדולה, וזכו לראות במו עיניכם נסים ונפלאות בזכות התמיכה במי שאין להם.

מצטרפים עכשיו לשמירה המובטחת – לחצו כאן