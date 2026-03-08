קולו של פוסק הדור נשנק "אי אפשר לפרט, זהו מהמקרים הקשים ביותר" ( צילום: באדיבות המצלם )

קולו של פוסק הדור נשנק "אי אפשר לפרט, זהו מהמקרים הקשים ביותר" | צילום: צילום: באדיבות המצלם

בבית מדרשו של הגר"מ שטרנבוך, רגילים למראות של הכרעות הלכתיות סבוכות ושאלות של חיים ומוות. אולם נדמה כי המקרה שהובא השבוע לשולחנו של מרן, הצליח להרעיד את אמות הסיפים ולגרום לסערת רגשות חריגה אצל גדול הפוסקים בדורנו.

בהודעה המצולמת המתפרסמת לראשונה, נשמע הגר"מ שטרנבוך כשהוא מתייחס למקרה המוגדר בקוד 5964. הפרטים עצמם חסויים לחלוטין תחת מעטה כבד של סודיות, אך התגובה של מרן מסגירה את חומרת המצב.

בצעד נדיר, הגר"מ שטרנבוך אינו מסתפק בחתימה על מכתב, אלא משמיע את קולו בקריאה ברורה ונרגשת לכלל הציבור:

"אני פונה אל אחינו בית ישראל עבור בן משפחה שהגיע למצב קשה מאוד שאי אפשר לפרט. מהמקרים הקשים ביותר", נשמע מרן אומר בכאב עצור.

עסקנים בכירים ב"קופת העיר" המעורים בפרטים מציינים כי ההגדרה "מהמקרים הקשים ביותר" אינה נאמרת כלאחר יד. מדובר בטרגדיה אנושית סבוכה ומורכבת, אשר הצריכה את התערבותו המיידית והאישית של פוסק הדור כדי למנוע קריסה מוחלטת.

בהמשך דבריו, מציב הגר"מ שטרנבוך רף תרומה ברור ומצרף אליו הבטחה שמיימית שמעוררת הדים רבים בציבור החרדי:

"ואני מבקש מכל אחד ואחד... וכל אחד שישתדל מאוד לתת 500 שקלים. ומי שנותן הסכום הזה, בעזרת השם יתברך, יהיה לו ישועה מבורא עולם בקרוב ממש."

ההבטחה לישועה "בקרוב ממש" הפכה לשיחת היום בקרב באי ביתו ותלמידיו של הגר"מ שטרנבוך, רבים רואים בכך הזדמנות נדירה לפעול ישועות למעלה מדרך הטבע, בכוח הצדקה ובכוח גזירת הצדיק.

ב"קופת העיר" נערכים לקליטת השמות לתפילה, שיועברו ישירות לידי הגר"מ שטרנבוך, שיעתיר בעד התורמים שנענו לקריאתו הקדושה והרימו את תרומת ה-500 ש"ח להצלת המקרה.

