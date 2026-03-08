"אין לה אפילו להוצאות ההכרחיות": עדותו של ר"ה על הבית שקרס ( צילום: באדיבות המצלם )

בימים אלו, בתוככי בני ברק, מתחוללת טרגדיה שקטה אך כואבת עד דכדוכה של נפש. בבית שבו עד לא מכבר הדהד קול התורה, שוררת כעת דממה מעיקה של חרדה ומצוקה. אלמנה חשובה, אישה גדולה שביתה היה פתוח לרווחה, ניצבת כעת אל מול המציאות המרה כשהיא חסרת אונים לחלוטין.

המקרה הקשה הגיע לשולחנו של ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגאון ל רבי ברוך דב דיסקין, ראש הישיבה, המכיר מקרוב את המשפחה המיוחסת ואת האבידה הגדולה של האב, תלמיד חכם וירא שמיים שנסתלק במיטב שנותיו, לא יכול היה להחריש.

במילים נוקבות, שאינן משתמעות לשתי פנים, מתאר ראש הישיבה את המצב בבית האלמנה:

"המצב כרגע קשה מאוד. הכנסות, כמעט שאין הכנסות. והאלמנה מתמודדת לבד עם המצב הקשה הזה. אין אפילו להוצאות ההכרחיות לחתונה, שלא לדבר על שאר ההוצאות הנלוות".

דבריו של הגרב"ד דיסקין זעזעו את כל מי שנחשף אליהם. לא מדובר בעוד מקרה של קושי כלכלי רגיל, אלא בקריסה מוחלטת של משפחה שאיבדה את משענתה. הכלה היתומה, שאמורה בימים אלו לעסוק בהכנות המרגשות ליום חופתה, רואה את אמה האלמנה כורעת תחת הנטל, כשהבית ריק מכל ואין בידה אפילו את האמצעים הבסיסיים ביותר כדי להוביל את בתה לחופה בכבוד המינימלי.

ראש הישיבה הוסיף והדגיש את גודל החיוב כלפי המשפחה הספציפית הזו, בשל מעלתה וחשיבותה:

"מצווה גדולה לסייע בידי האלמנה, שהיא בת גדולים ואשת חבר. כמה שאפשר לסייע ולעזור, אין ספק שזו זכות גדולה מאוד".

לסיום, העניק הגרב"ד דיסקין הבטחה נדירה ומפורשת לכל מי שייקח חלק במצווה עצומה זו ויתרום סך של 320 ש"ח לטובת הכנסת הכלה היתומה:

"הקב"ה ישלם לכל אלה שיעזרו ויסייעו, בעזר ה' שכל אחד ואחד יזכה לכל טוב".

זוהי קריאה של הרגע האחרון. היתומה מביטה אלינו בתקווה, והברכה של גדול הדור ממתינה למי שיטה שכם.

