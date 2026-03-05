איך זה לשבת שבעה בפורים בימי מלחמה? 

יום חמישי. מחר תבוא השבת ותנעל את ימי השבעה. מחוץ לבית הקטן בבני ברק העולם רועש וגועש. מלחמה בחוץ, אזעקות קורעות את השמיים, והדי צלילי הפורים עדיין לא נעלמו לחלוטין. אבל בתוך הבית פנימה החושך זועק. שבעה יתומים קטנים, הגדולה שבהם בקושי בת שתים עשרה, יושבים ובוכים על אמא שלא תחזור.

רק בת שלושים וחמש הייתה גב' רבקה קויפמן ע"ה בפטירתה. שנה אחת של ייסורי איוב שהתחילו לאחר הלידה של התינוק הקטן שחוגג עכשיו שנה. הרופאים הרימו ידיים מהר מאוד. המצב בגופה היה מורכב מדי, היא נחלשה מיום ליום. באמונה טהורה, קיבלה את הייסורים בדומיה של צדקת. הבקשה היחידה שלה הייתה שבעלה, האברך החשוב, לא יפסיק את סדרי הלימוד. שקול התורה לא יידום בבית גם בימים הקשים ביותר.

כשהמחלה כילתה את כוחותיה והפכה אותה לסיעודית לחלוטין, היא קיבלה החלטה קורעת לב. היא עברה לבית הוריה, משפחת ויספיש בירושלים. הכל רק כדי שהילדים הקטנים בבני ברק לא יראו את אמא שלהם מתייסרת, נאנחת מכאבים ודועכת לנגד עיניהם הרכות.

שבוע לפני שהשיבה את נשמתה הטהורה לבורא עולם היא הרגישה שזה הסוף. היא ביקשה לקרוא להם. ילד אחרי ילד ניגש למיטה. היא חיבקה אותם בפעם האחרונה, חיבוק רטוב מדמעות. חיבוק של פרידה מאמא.

ואז הגיע מוצאי שבת קודש. החשכה ירדה על הר המנוחות. ולפתע האזעקה פילחה את הלילה. רעש המלחמה התערבב בזעקות השבר של היתומים שעמדו מול הקבר הפתוח. עין לא נותרה יבשה בבית העלמין. הלב נקרע מול שבעה ילדים קטנים שאיבדו את העוגן של חייהם בעוד השמיים מעליהם רועמים.

עכשיו השבעה מתקרבת לסיומה. הילדה בת השתים עשרה מנסה להרגיע את התינוק בן השנה שבוכה בלילות ומחפש את אמא. בעלה שישב עד היום באוהלה של תורה, נשאר לבדו מול עול חובות אדיר, מול צרכי הבית הבסיסיים ביותר, ומול השבר הנורא של ילדיו. אין להם דירה משלהם ואין להם רשת ביטחון כלכלית.

הטרגדיה הזו זעזעה את גדולי ישראל. מרן רבנו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, שמכיר את גודל השבר מקרוב, יצא בקריאת קודש נדירה וכואבת למען המשפחה:

"השבת נפטרה אשת אברך חשוב ת"ח מופלג שקדן ומעולה בשם הרה"ג ר' חיים יצחק דב קויפמן בהשאירה אחריה 7 יתומים רכים והמצב הכלכלי שם כל השנים היה דחוק מאד, ועכשיו שיבעלה היושב באוהלה של תורה נשארו לבדו לנהל את עניני הבית. הדבר קשה עליו פי כמה וכמה גם מבחינה מעשית וגם מבחינה כלכלית."

מרן ראש הישיבה ממשיך ופוסק את חובתנו בשעה זו, ואף מעניק הבטחה וברכה נדירה למי שיתגייס להציל את הבית מקריסה:

"המקרה הנ"ל הוא מקרה חמור מאד וחשוב מאד לתמוך בו בצורה מרשימה כדי להציל את המשפחה מעוני ודלות וכו'. ויבורכו התורמים המחזיקים והמסייעים בהונם ובאונם במיטב הברכות מתוך בריאות ושלווה והשקט ושלום לאוי"ט"

עם ישראל היקר. אי אפשר לעמוד מנגד ולעצום עיניים. זה הזמן שלנו לשמוע את הבכי שלהם, לפתוח את הלב, לתרום כפי יכולתנו, ולזכות בברכתו המפורשת של גדול הדור לבריאות, שלווה והשקט.

