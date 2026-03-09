ימי חודש אדר, ימים שמצווים בהם על השמחה, נפתחו ביגון עמוק בשכונת זכרון מאיר בבני ברק. קהל רב ליווה למנוחות ביום ראש חודש את הרה"ג רבי שמואל דוד וולפא זצ"ל, מדמויות ההוד השקטות של עיר התורה והחסידות. המנוח הסתלק לבית עולמו לאחר תקופה קשה של חולי וייסורים, כשהוא מותיר אחריו מורשת של תורה והארת פנים נדירה שזכורה לכל תושבי השכונה.

רבי שמואל דוד זצ"ל ישב כל חייו באוהלה של תורה. כתלמידו המובהק של מרן ראש ישיבת פונוביז' הגר"ש רוזובסקי זצוק"ל, הוא שאב מתורת רבו וביגיעה עצומה העלה אותה על הכתב בספר המוכר "שיעורי ר' שמואל". עד ימיו האחרונים ממש, גם מתוך מכאוביו הקשים, לא פסק פומיה מגירסא. בשנה האחרונה עמל במסירות נפש של ממש על כתיבת ספרו של הגאון רבי חנוך קרלינשטיין זצ"ל על מסכת יבמות. הספר אמור לראות אור ממש בימים אלו, אך רבי שמואל דוד שעמל עליו בדם תמציתו כבר לא יזכה לברך עליו את ברכת שהחיינו.

מי שהכיר את המנוח זוכר היטב את פניו המאירות. גם כשהייסורים כילו את גופו כחולה דיאליזה, הוא ידע להסתיר את מכאוביו. הייתה לו יכולת מופלאה לשמח ולעודד כל אדם, צעירים וזקנים כאחד שבאו לעודד אותו ויצאו מחוזקים בעצמם.

בשבועות האחרונים לחייו הדרדר מצבו. גופו נחלש והוא הסתבך עם דלקת ריאות חריפה. במהלך האשפוז הארוך שארך כשישה שבועות הוא סבל מזיהום קשה בבית החולים, ממנו למרבה הצער לא קם. בימיו האחרונים סבבו את מיטתו הרבנית תחי' ועשרת ילדיו במסירות שאין לתאר. הרבנית עמדה לצידו יומם וליל, וכך גם הילדים שעמדו סביב מיטתו ארבעים ושמונה שעות ברציפות ללא עצימת עין. ביום רביעי, ר"ח אדר, יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה - בדיוק ביום היארצייט של חמיו. נטמן בסמוך אליו בבית החיים וויז'ניץ.

אבל עם תום השבעה, כשהמנחמים האחרונים עזבו, נותרו הרבנית והילדים לבדם מול מציאות קשה. בתוך הבית פנימה, הקירות המקולפים מספרים את הסיפור כולו. המנוח הותיר אחריו אוצרות של תורה אך לא נכסים גשמיים. הדירה בה מתגוררת המשפחה היא דירה בדמי מפתח של ישיבת פונוביז', כך שהאלמנה נותרה ללא דירה בבעלותה, ללא פנסיה וללא מקור הכנסה מסודר.

הזכות הגדולה לחתן תשעה מתוך עשרת הילדים, יחד עם ההוצאות הרפואיות הכבדות של הטיפולים לאורך השנים, יצרו הררי חובות שמאיימים להטביע את המשפחה כולה. הילדים מנסים לסייע ככל יכולתם, אך המשא כבד מנשוא. בבית נותר בן זקונים, בחור ישיבה בן עשרים שעדיין צריך להקים את ביתו.

כעת פונה המשפחה לעזרת הציבור, בתקווה שעם ישראל יפתח את ליבו. "קופת העיר" פתחה קרן מיוחדת עבור המשפחה החשובה, כדי לעזור בכיסוי החובות ולאפשר לרבנית ולבן הצעיר קצת אוויר לנשימה בתקופה הקשה בחייהם. כל התורמים והמסייעים יזכו לברכת שמים, אבי יתומים ודיין אלמנות ישלם פעלכם, ותזכו לשפע ברכה והצלחה, בריאות איתנה, ונחת מכל יוצאי חלציכם אמן.

