הגר"ד לנדו: "חשוב מאד להציל את המשפחה מעוני ודלות"

הכיסאות הנמוכים הוחזרו למקומם. המנחמים הרבים חזרו לבתיהם. ולאחר סיום ימי השבעה קורעי הלב, נותרה דממה כואבת בדירה הקטנה בבני ברק. הילדים ממשיכים לקנח את הדמעות, הכאב הפנימי נורא וצורב את הנשמה. האבא, אברך חשוב וירא שמיים, מביט בשבעת היתומים שהותירה אחריה מרת רבקה קויפמן ע"ה ומבין שהמערכה האמיתית על קיום הבית רק מתחילה כעת.

טרגדיה בלתי נתפסת נחתה על המשפחה. אמא צעירה בת שלושים וחמש בלבד נקטפה בדמי ימיה. לפני שנה בדיוק היא חבקה את בנה השביעי ומיד לאחר הלידה הגיעה הבשורה המרה על המחלה הנוראה בגופה. הרופאים היו חסרי אונים אל מול המצב המתקדם. אלו היו ייסורי איוב של ממש אותם היא קיבלה באהבה ובדומיה, מתוך אמונה יוקדת בבורא עולם.

גיבורת הרוח הזו דרשה מבעלה דבר אחד. שלא יפסיק את לימוד התורה. וכך הוא ישב ולמד בהתמדה בבית המדרש מבוקר עד ליל מבלי לפספס סדרי לימוד, מעבר לזמן שהקדיש ללוותה לטיפולים המייסרים. כאשר מצבה הידרדר לכדי צורך בטיפול סיעודי צמוד היא קיבלה החלטה קורעת לב. לעבור לבית הוריה, משפחת ויספיש מרמת שלמה בירושלים. היא עשתה זאת רק כדי להגן על ילדיה הרכים, שלא יראו את אמם האהובה מוטלת חסרת אונים וגונחת מכאבים.

שבוע לפני פטירתה היא כבר חשה שקיצה קרב. היא ביקשה לראות את כל ילדיה ונפרדה מהם בזה אחר זה. חיבוק אחרון של אמא שטופת דמעות, חיבוק שילווה אותם לכל ימי חייהם. בליל שבת קודש - שבת זכור - השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה. במוצאי שבת נטמנה בהר המנוחות כאשר אזעקות פלחו את אוויר הלילה לאחר שמלחמת 'שאגת האריה' פרצה במלוא עוזה. עין לא נותרה יבשה בבית העלמין, כשזעקות השבר של היתומים נבלעו בקולות האזעקה.

עכשיו, לאחר השבעה הסתיימה, המציאות טופחת על הפנים באכזריות. שבעה יתומים קטנים נשארו לבד. הבכורה רק בת שתים עשרה וכבר נושאת בעול הבית. התינוק הקטן בן השנה בוכה בלילות ומחפש את אמא. אין להם דירה משלהם. אין להם משענת כלכלית. רק הררי חובות שהצטברו וצורך בסיסי לשרוד. עסקני קופת העיר המלווים את המשפחה מבהירים בצורה חד משמעית כי חייבים לעזור להם מיד. אין לנו שום ברירה אחרת. אם לא נתייצב לצידם הבית הזה פשוט יקרוס ויהיה בסכנת קיום מיידית.

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, נחשף למקרה המזעזע ויצא בקריאת קודש מיוחדת ונדירה באור לתענית אסתר תשפ"ו. במכתבו הוא כותב דברים נוקבים וברורים. "השבת נפטרה אשת אברך חשוב ת"ח מופלג שקדן ומעולה בשם הרה"ג ר' חיים יצחק דב קויפמן בהשאירה אחריה 7 יתומים רכים והמצב הכלכלי שם כל השנים היה דחוק מאד, ועכשיו שיבעלה היושב באוהלה של תורה נשארו לבדו לנהל את עניני הבית. הדבר קשה עליו פי כמה וכמה גם מבחינה מעשית וגם מבחינה כלכלית".

הגר"ד לנדו קורא לציבור כולו להטות שכם וקובע את הכרעת מרנן ורבנן. "המקרה הנ"ל הוא מקרה חמור מאד וחשוב מאד לתמוך בו בצורה מרשימה כדי להציל את המשפחה מעוני ודלות וכו'."

כל מי שלב יהודי פועם בקרבו מרגיש חובה לתרום למען הצלת שבעת היתומים. מי שירים תרומה ויעזור להקים את הבית מחדש יזכה לברכתו המפורשת והנדירה של פוסק הדור שמבטיח אישית בסיום מכתבו. "ויבורכו התורמים המחזיקים והמסייעים בהונם ובאונם במיטב הברכות מתוך בריאות ושלווה והשקט ושלום לאוי"ט".

לסיוע דחוף לשבעה יתומים קטנים ולהצלת הבית מקריסה הקליקו כאן>>>