אבל כבד: הרב יעקב ננקנסקי זצ"ל, הותיר 6 יתומים בביתו

הלב מסרב להאמין והכאב עצום. דמותו המאירה והטהורה של הגאון הצדיק רבי יעקב ננקנסקי זצ"ל איננה עמנו. רבי יעקב זצ"ל, שהיה מוכר כתלמיד חכם עצום אשר כל מכמני התורה היו פרושים לרגליו, הסתלק לבית עולמו והותיר חלל עצום בלב מכריו ומוקירי זכרו. כל ימיו היה יגע ודבק בתורת הקדושה בכל נימי נפשו, כשהיא מהווה את כל חפצו ומשוש חייו.

חבריו מספרים על דמות שהייתה סמל ודוגמה של "מאור פנים". שמחת החיים והמרץ הבלתי נדלה שאפיינו אותו, הקרינו על כל סביבתו. הוא נודע כאיש של נתינה, שגמל חסדים רבים בגופו ובממונו, ותמיד היה שם כדי להושיט יד ולב חם לכל נצרך, בסבר פנים יפות ובנפש חפצה.

בתקופה האחרונה לחייו התמודד רבי יעקב זצ"ל עם ייסורים קשים ומרים. הגוף הטהור סבל סבל רב ומכאובים עצומים, אך הוא, בגדלות נפשו האצילית, קיבל את הכל באהבה גמורה ובצידוק הדין, עד שיצאה נשמתו בטהרה והוא עלה לגנזי מרומים.

עם הסתלקותו, נחשפת הטרגדיה הנוראה. אחר מיטתו מבכים מרה אחד עשר יתומים, כאשר עבורם חרב העולם ברגע אחד. בבית נותרו כעת שישה יתומים שטרם נישאו, ועיניהם נשואות בתחינה ובאובדן עצות לעבר העתיד הלא נודע.

האלמנה החשובה תחי', ניצבת כעת מול שוקת שבורה, כורעת תחת נטל כפול ומכופף. מחד גיסא, הצורך היומיומי לכלכל את בני הבית ולדאוג לפת לחם ולקורת גג, ומאידך גיסא, החובות העצומים שנותרו מתקופת המחלה וההוצאות הכבדות שנלוו אליה, וכן מחתונת חמשת הילדים הנשואים. חובות אלו משתרגים כעת על צווארה ומהדקים את טבעת החנק סביב המשפחה האבלה, המדמה כעת לספינה המיטלטלת בלב ים סוער ללא עוגן וללא משענת.

אנשי הצדקה שנחשפו למצבה הקשה והמבהיל של המשפחה, ומבינים כי ללא עזרה הבית עלול חלילה לקרוס, יצאו בקריאה דחופה לציבור הרחב בבקשה של מצווה: "אנא! פתחו את לבכם ותרמו בעין יפה. היו אתם העוגן והמשענת עבור האלמנה וששת היתומים. עזרו להם לשוט בבטחה לחוף מבטחים, לפרוע את החובות ולהתחתן בכבוד הראוי, כפי שרצה אביהם הגדול זצ"ל".

