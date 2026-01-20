מזעזע: הכלה עברה חמש משפחות אומנה - מי יחתן אותה?

עם סיפור חיים לא פשוט, ניצבת פריידי, כלה צעירה, ילדה שנמסרה לאמנה כבר בגיל חצי שנה. מאז נדדה בין חמש משפחות מאמצות, עד שמצאה לראשונה יציבות ושקט בבית המשפחה האומנת הנוכחית, בית משפחת זית מהעיר ביתר עילית.

שם היא חיה בחמש השנים האחרונות, גדלה בצורה רגילה ככל האפשר, לומדת בבית ספר רגיל, ומנסה לבנות לעצמה עתיד.

לפני כשנתיים, האבא ביולוגי נפטר. מאז, משפחת האומנה היא כל עולמה. הם מטפלים בה בכל דבר, נותנים לה גב, אהבה, בית.

אחרי שנים כה קשות שחלפו עליה, סוף סוף פריידי זוכה לרגעים של אושר, בשידוך שמצאו לה. חברותיה שמחו איתה, בני המשפחה איחלו ושאגו למתנות – אבל מאחורי השמחה, מסתתר עצב גדול. מי יישא בעול הוצאות החתונה?

המשפחה האומנת, שעשתה למענה מעל ומעבר, אינה יכולה לשאת את העלויות הכבדות של חתונה. האבא המאמץ, ר' חיים זית, פונה בבקשה לעזרתנו, בלב כואב: "אנחנו צריכים לחתן אותה, ואין לנו יכולת לעמוד בהוצאות. אין לה שקל מאיפה להגיע לחתונה".

היא לא מבקשת הרבה. די לה בחתונה מינימלית, אבל גם זה עולה סכומי כסף גבוהים שהמשפחה המאמצת לא יכולה לשלם לבדה. היא זקוקה לעזרתנו הדחופה כדי להצליח להקים בית נאמן בישראל.

הכלה היתומה עברה חיים שילדה קטנה לא צריכה לעבור. היא מחכה לפתוח דף חדש, לבנות בית משלה, להתחיל סוף סוף חיים יציבים וטובים – וזה תלוי בנו. כולנו פותחים את הלב לנוכח הסיפור הקשה, תורמים בעין יפה, ועוזרים לה לפתוח דף חדש.