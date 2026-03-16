האלמנה מתחננת לעזרתנו: שתי כלות יתומות מתחתנות בתוך חודשיים

בדרך כלל, בזמן ההכנות לחתונה, כל הבית שמח אבל בבית הזה, אבל במקום שמחה גדולה יש דאגה כבדה שמרחפת מעל הכול. האם, אלמנה המתמודדת לבדה עם חמישה ילדים יתומים, פונה בדמעות ומבקשת עזרה: "אין לנו אפילו את הדברים הכי בסיסיים לחתונה".

לפני שנים לא רבות היה אבי המשפחה המרכז של בית הכנסת השכונתי. הוא היה איש יגיע כפיים, עובד לפרנסתו בכבוד, אבל מעל הכול – אדם של תורה.

מידי יום היה קובע שיעורים לתורה, ובמיוחד היה מוסר בקביעות את שיעור הדף היומי בבית הכנסת. המתפללים אהבו אותו מאוד. הוא היה מהדמויות האהובות בשכונה.

ואז הכול התהפך. התגלתה אצלו המחלה הקשה.

תחילה עוד המשיך להתחזק ולהגיע לשיעורים למרות הסבל, אבל עם הזמן הידרדר מצבו. המחלה הארוכה והקשה שינתה את החיים בבית מן הקצה אל הקצה.

במשך תקופה ממושכת הוא סבל מאוד, עד שבשנה האחרונה לחייו כבר היה סיעודי לחלוטין. ילדי הבית ראו את אביהם, שהיה עמוד התווך של המשפחה, הולך ונחלש – והכאב היה בלתי נתפס.

"הבית שלנו פשוט התפרק", מספרים בני המשפחה. "לא יכולנו לראות אותו סובל כך". לאחר פטירתו נותרה האם האלמנה לבדה עם חמישה ילדים יתומים – נאבקת יום יום כדי להחזיק את הבית.

ואז הגיעו גם החתונות. לפני חודשיים בלבד הצליחה האם, בעמל גדול, לחתן בת אחת. עוד לפני שהמשפחה הספיקה להתאושש – מתקרבת חתונה נוספת. בת נוספת עומדת להיכנס תחת החופה.

אבל כעת, כשההוצאות נערמות מכל עבר, האלמנה עומדת חסרת אונים. "אין לנו אפשרות אפילו לדברים הכי בסיסיים", היא אומרת בקול שבור. "לא יכולים להתקדם לחתונה בלי זה. ממש הדברים הכי מינימליים – ואין מי שיקנה לכלה את צרכיה", היא מתחננת בדמעות לעזרתנו.

זהו רק מקרה אחד מבין 79 היתומים והיתומות, החתנים והכלות, המתחתנים בחודש הקרוב. שלושת גדולי הדור, רבן של כל בני הגולה מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א, וכ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, הקימו בית דין כדי לחתן את היתומים.

במכתבם המיוחד כותבים גדולי הדור שליט"א: "היות והוקם קרן מיוחדת בוועד הרבנים עבור 79 היתומים הנכנסים לחופה ואין להם להוצאות נישואיהם הנחוצות, על כן נבקש לבוא לעזרתם בסכומים הגונים. והשותפים בזה יזכו שהקב"ה יסיר מהם ומבני ביתם כל דאגה וינצלו מכל צרה ומחלה, ויזכו לבנים עוסקים בתורה, ואך טוב וחסד יהיה להם כל הימים בכל העניינים".

בימים אלו, מי מאיתנו לא זקוק לברכה וישועה. הבטחה שהקב"ה יסיר מאיתנו כל דאגה, נינצל מכל צרה ומחלה, נזכה לבנים עוסקים בתורה ונראה אך טוב וחסד. גזירת בית דין, עם כוח התורה של שלושת גדולי הדור, יחד עם כוח הצדקה עבור 79 היתומים המתחננים לעזרתנו.

