טרגדיה ברכסים: הרב בן ציון סרליקר זצ"ל

הרב בן ציון סרליקר מרכסים הקדיש את חייו לעזור לחולים בבית החולים, אך לפני ארבעה חודשים הכל עצר מלכת שקיבל לפתע אירוע מוחי | לאחר מאבק עיקש בטיפול נמרץ, הותיר הרב סרליקר אלמנה שבורה ושני בחורי ישיבה שנותרו ללא אבא שידריך אותם | הבית ברכסים קורס, מי יגיד ליתומים 'אני איתכם'?

רק לפני פחות מחמישה חודשים, הבית ברכסים היה מלא בשמחה ובחיים. הרב בן ציון סרליקר, דמות אהובה ומוערכת שעבד במסירות בבית החולים, היה עמוד התווך של הבית. אבא.

אף אחד לא הכין אותם לבוקר ההוא. בפתאומיות מחרידה, ללא כל התרעה מוקדמת, עבר הרב בן ציון אירוע מוחי קשה. ברגע אחד, האבא החיוני והפעיל הפך למורדם ומונשם.

במשך ארבעה חודשים וחצי ישבה המשפחה ליד מיטתו בבית החולים רמב"ם הילדים, הבחורים בני ה-18 וה-21, קרעו שערי שמיים בין סדרי הישיבה לבין המחלקה בבית החולים. האמא, עקרת בית שמסרה את נפשה למען המשפחה, עמדה בתפילה ובציפייה לנס.

אך הנגזרה נגזרה. הלב הגדול של הרב בן ציון, שתמיד דאג לאחרים, נדם.

לתרומה לאלמנה וליתומים בחורי הישיבות לחצו כאן >>>

כעת, השקט בבית ברכסים רועש מנשוא. שלושה ילדים כבר נשואים ובנו את ביתם, אך בבית נותרו שני בחורים צעירים, בני 18 ו-21. הם חזרו מהשבעה לישיבה, אך הלב שלהם נשאר בבית הריק. אין מי שידאג להם לצרכים הבסיסיים, אין מי שיחתן אותם, אין מי שיחזיק את היד לאמא שנותרה לבד במערכה ללא מקור הכנסה.

המשפחה נמצאת בנקודת שבר. החתונה האחרונה שהתקיימה רק לא מכבר הותירה התחייבויות, והמצב הכלכלי בבית מחמיר מרגע לרגע. האמא, שעסוקה בניהול הבית ובגידול היתומים, עומדת חסרת אונים מול המציאות החדשה.

השכנים ברכסים והידידים נרתמים, אבל זה לא מספיק. אנחנו חייבים להבטיח שלפחות הנטל הכלכלי יוסר מהכתפיים השפופות של האלמנה והיתומים. שלא יצטרכו לדאוג ללחם ולחלב בזמן שהם מתאבלים על אביהם.

לתרומה לאלמנה וליתומים בחורי הישיבות לחצו כאן >>>

