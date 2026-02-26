היתומים הקטנים לא ישכחו את הוריהם: החוק החדש שמתקן את העוול

ועדת הפנים אישרה הבוקר (חמישי) לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק המבטיחה כי קטינים שהתייתמו מהוריהם ואומצו יוכלו להמשיך לשאת את שמות הוריהם שנפטרו ואת שם משפחתם המקורי במרשם האוכלוסין. התיקון לחוק נועד לגשר על הפער בין הצורך המשפטי ביציבות לבין הרצון הרגשי לשמר את זיכרון ההורים הביולוגיים בתוך התא המשפחתי החדש.

נציגת משרד הרווחה והביטחון החברתי, עורכת הדין אילת ששון, הסבירה במהלך הדיון כי המצב הקיים יצר חסם משמעותי בפני אימוץ. משפחות רבות המעוניינות לאמץ קטינים שהתייתמו בחרו עד כה במסלול של אפוטרופסות בלבד, וזאת כדי להימנע ממחיקת שמות ההורים המנוחים מהמסמכים הרשמיים כפי שנדרש בהליך אימוץ רגיל.

לדברי ששון, קיימת חשיבות עליונה להעדפת מסלול האימוץ, שכן מדובר במעמד קבוע ובלתי הפיך המעניק לילד ביטחון של תא משפחתי מלא. היא ציינה כי האפוטרופסות אינה נכפית וקל יותר לוותר עליה, זאת בניגוד לאימוץ המוגדר כהורות שקשה להשיבה לאחור.

הצורך בשינוי המדיניות הפך דחוף במיוחד נוכח מספרם הגבוה של קטינים שאיבדו את הוריהם במהלך מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. עד כה, שינוי שם ההורים במרשם האוכלוסין היה חלק בלתי נפרד מתהליך האימוץ, במטרה לשקף את המציאות המשפחתית החדשה, אך כעת תתאפשר גמישות המכירה בעברם של הילדים.

כיום מאפשר החוק שימור של שם ההורים המנוחים רק במקרים חריגים ומצומצמים, כגון אימוץ על ידי בן זוג של הורה שנפטר או אימוץ על ידי קרוב משפחה יחיד שאינו נשוי. החקיקה החדשה מרחיבה את האפשרות הזו, מתוך הבנה כי טובת הילד כוללת גם את שימור זהותו המקורית לצד הוריו המאמצים.