כיכר השבת
קדיש יתום

צפו בתיעוד שקורע את הלב: הילד בן ה-7, שעוד לא מבין את גודל האסון, זועק "יתגדל ויתקדש" על אבא

הדמעות חונקות את הגרון: ימים ספורים אחרי הטרגדיה באומן, בנו הקטן של הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל עומד ואומר קדיש יתום | מאחוריו עומדת האמא האלמנה צעירה עם תינוק על הידיים | אי אפשר לצפות בסרטון הזה ולהישאר עם עיניים יבשות | אי אפשר לשמוע את הקול הדק, הילדותי, נשבר במילים  "יתגדל ויתקדש", ולא להרגיש את הלב נחמץ

נש
מקודם |
היתום באמירת הקדיש (צילום: המשפחה)

עד לפני שבוע, הילד הזה – רק בן שבע – ידע שאבא הוא הדמות החזקה בבית. אבא שלוקח לחיידר, אבא ששר זמירות שבת, אבא שמחבק. היום, הוא עומד במרכז החדר, מוקף באנשים מבוגרים שבוכים, והוא זה שצריך לומר את המילים שחותמות את הגולל. הוא הפך ל"יתום".

לסיוע דחוף ליתומים הקטנים של ר' נחמן ברגר ז"ל הקליקו כאן>>

הטרגדיה של משפחת ברגר היא בלתי נתפסת. הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל, אברך משי בודד בן 28, נלקח בפתאומיות מחרידה בדירתו באומן כתוצאה מהרעלת גז. בלי מחלה מקדימה, בלי פרידה. בשנייה אחת העולם חשך בעד חמישה ילדים רכים.

"איפה אבא?" בבית נותרה האלמנה, לבדה. בזרועותיה תינוק בן שנה שעדיין מחפש את אבא בעיניים, ולצידה עוד ארבעה ילדים שהגדול שבהם, זה שאומר את הקדיש, בקושי בן שבע.

הם שואלים שאלות שאין עליהן תשובות. הם מחכים לדפיקה בדלת שלא תבוא. והאלמנה? היא עומדת מול שוקת שבורה. לא רק שהיא איבדה את משענת חייה, היא נותרה בחוסר כל. אין דירה, אין חסכונות, אין ביטוחים. המקרר ריק, החובות מאיימים, והפחד מהמחר משתק.

צפו בילד. תקשיבו לקול שלו. הזעקה שלו היא לא רק תפילה לעילוי נשמת אביו. היא זעקה אלינו. היא מבקשת מאיתנו לא להשאיר אותו לבד.

איך אפשר לעבור לסדר היום כשיש לנו הקלטה כזו? איך אפשר לשמוע יתום קטן מתחנן לבורא עולם, ולדעת שבבית שלו אין כסף ללחם וחלב למחר בבוקר?

לסיוע דחוף ליתומים הקטנים של ר' נחמן ברגר ז"ל הקליקו כאן>>

ר' נחמן ז"ל חי חיים של פשטות וצניעות, הוא לא דאג לעולם הזה. עכשיו התור שלנו לדאוג לילדים שהוא השאיר אחריו. אנחנו לא יכולים להחזיר להם את אבא, אבל אנחנו יכולים להבטיח שהילד הזה, כשהוא יסיים את הקדיש, יחזור לבית חם. שיהיה לו אוכל, בגדים, ומיטה לישון בה בלי פחד כלכלי.

זה הרגע לפתוח את הלב. כל תרומה היא חיבוק ליתומים הזה. כל שקל הוא דמעה שאנחנו מוחים מעיניה של האלמנה.

תורמים עכשיו, מצילים את היתומים, ונותנים כוח לילד הקטן להמשיך לומר קדיש – אבל לחיות בכבוד.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר