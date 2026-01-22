עד לפני שבוע, הילד הזה – רק בן שבע – ידע שאבא הוא הדמות החזקה בבית. אבא שלוקח לחיידר, אבא ששר זמירות שבת, אבא שמחבק. היום, הוא עומד במרכז החדר, מוקף באנשים מבוגרים שבוכים, והוא זה שצריך לומר את המילים שחותמות את הגולל. הוא הפך ל"יתום".

לסיוע דחוף ליתומים הקטנים של ר' נחמן ברגר ז"ל הקליקו כאן>>

הטרגדיה של משפחת ברגר היא בלתי נתפסת. הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל, אברך משי בודד בן 28, נלקח בפתאומיות מחרידה בדירתו באומן כתוצאה מהרעלת גז. בלי מחלה מקדימה, בלי פרידה. בשנייה אחת העולם חשך בעד חמישה ילדים רכים.

"איפה אבא?" בבית נותרה האלמנה, לבדה. בזרועותיה תינוק בן שנה שעדיין מחפש את אבא בעיניים, ולצידה עוד ארבעה ילדים שהגדול שבהם, זה שאומר את הקדיש, בקושי בן שבע.

הם שואלים שאלות שאין עליהן תשובות. הם מחכים לדפיקה בדלת שלא תבוא. והאלמנה? היא עומדת מול שוקת שבורה. לא רק שהיא איבדה את משענת חייה, היא נותרה בחוסר כל. אין דירה, אין חסכונות, אין ביטוחים. המקרר ריק, החובות מאיימים, והפחד מהמחר משתק.

צפו בילד. תקשיבו לקול שלו. הזעקה שלו היא לא רק תפילה לעילוי נשמת אביו. היא זעקה אלינו. היא מבקשת מאיתנו לא להשאיר אותו לבד.

איך אפשר לעבור לסדר היום כשיש לנו הקלטה כזו? איך אפשר לשמוע יתום קטן מתחנן לבורא עולם, ולדעת שבבית שלו אין כסף ללחם וחלב למחר בבוקר?

ר' נחמן ז"ל חי חיים של פשטות וצניעות, הוא לא דאג לעולם הזה. עכשיו התור שלנו לדאוג לילדים שהוא השאיר אחריו. אנחנו לא יכולים להחזיר להם את אבא, אבל אנחנו יכולים להבטיח שהילד הזה, כשהוא יסיים את הקדיש, יחזור לבית חם. שיהיה לו אוכל, בגדים, ומיטה לישון בה בלי פחד כלכלי.

זה הרגע לפתוח את הלב. כל תרומה היא חיבוק ליתומים הזה. כל שקל הוא דמעה שאנחנו מוחים מעיניה של האלמנה.