יום שלישי פרשת בשלח, המוכר כיום המסוגל במיוחד לתפילה על הפרנסה, יעתירו רבי מרדכי גרוס, המשפיע הנודע רבי אלימלך בידרמן, רבי שריאל רוזנברג והמשגיח רבי בנימין פינקל, עלינו, תורמי 'ועד הרבנים', במקום המסוגל לפרנסה בקברו של רבי יהודה בר עילאי.

גדולי ישראל שליט"א אף יחתמו במעמד זה על שטר הפרנסה, שהקב"ה יפתח לתורמי 'ועד הרבנים' "שערי פרנסה, שערי הצלחה, שערי סייעתא דשמיא, להצליח כל מעשי ידיהם ולזמן להם פרנסתם בשפע ובנקל ובהיתר, ויזכו לגדל צאצאיהם ולהשיאם בכבוד וברווח בלי עול וחובות".

"מידה כנגד מידה", פוסקים מרנן ורבנן שליט"א, "אשר הרימו תרומתם הנכבדה להצדקה הקדושה וההגונה "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק", למען הצלת אלפי נפשות במצוקה מכל רחבי ארץ ישראל".

באותו הזמן ממש, יעלו שלוחי 'ועד הרבנים' לקברו הנודע של בעל הסגולה רבי מנחם מנדל מרימינוב זיע"א שבפולין שכתב: "סגולה לפרנסה לקרא פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי פרשת בשלח", ויאמרו את 'פרשת המן' כמופיע בסגולה, בתפילה מיוחדת על הפרנסה, ולמנוע כל צר ומשחית מעם ישראל.

שלחו עכשיו שמות למעמדי התפילה של גדולי הדור>>>

בתקופה זו, כאשר היוקר מאמיר והגזירות הכלכליות מכבידות עוד יותר את המצב הקשה בלאו הכי, אנחנו חייבים לנצל את הסגולה המיוחדת של אמירת פרשת המן ביום שלישי של פרשת בשלח. יחד עם כוח הצדקה וזכות התפילה של גדולי ישראל, ניוושע בעז"ה בכפליים.

"הטלפונים לא מפסיקים לצלצל", מספר אחד העובדים במוקד 'ועד הרבנים'. "אנשים מתקשרים בדמעות, מספרים על קשיי פרנסה, על עסקים שנסגרו בעקבות המצב הביטחוני, על משפחות שנקלעו למצוקה. הכאב גדול, אבל גם התקווה והאמונה".

"בשנים קודמות קיבלנו עדויות מרגשות על ישועות שהגיעו בעקבות התפילות", מספרים ב'ועד הרבנים'. "אנשים שמצאו עבודה באופן פתאומי, עסקים שהתרוממו ממש מהקרקע, ועוד שלל סיפורי ישועה למעלה מדרך הטבע ממש".

אנחנו לא יכולים לפספס את ההזדמנות. אנחנו חייבים שהשמות שלנו יהיו שם. תורמים עכשיו ל'ועד הרבנים' ומנצלים את הסגולה שהוכיחה את עצמה פעמים רבות מספור. השנה, נזכה כולנו לפרנסה ברווח.

