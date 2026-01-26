מחר! יום ג' פרשת בשלח - פרנסה ברווח ועשירות, כמו שהובטחנו!

ג' בשלח, היום המסוגל לפרנסה בריווח ולעשירות עומד להגיע אלינו בקרוב.

מה זה אומר, בשבילכם?

יש אנשים שהתאריך הזה שינה את חייהם, לתמיד. הם מסתובבים בינינו, אתם יכולים למצוא אותם בקלות. אנשים שביום בהיר אחד, ליתר דיוק: יום שלישי בהיר אחד, בהיר מאד – נגמרו אצלם קשיי הפרנסה. נגמרו. שמעתם?

ג' בשלח. ביום הזה - זה קורה. יום אחד בשנה.

ביום הזה יחתמו בבית הדין שיסד מרן שה"ת רבי חיים קנייבסקי זצוקלל"ה את "שטר בית דין לעשירות ולפרנסה בריווח".

שטר יחיד ומיוחד, פעם אחת ויחידה, שבה רשכבה"ג מרן שה"ת רבי חיים קנייבסקי זצ"ל כתב בבהירות של מתכון, אחד לאחד, מה לעשות, איך, כמה, למה, למי, מתי – ומה תהיה התוצאה.

לתרומה ולקבלת "שטר הפרנסה" שייחתם על ידי חברי בית הדין שנתמנו על ידי רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל, לחצו כאן >>>

זה שטר שאין מילים עליו. אין מילים במה לתארו. אין דרך להגדירו. צריך פשוט להתבונן בו ולראות, בהשתאות, מה שכתוב בו:

"התורמים שלושת אלפים שקלים למשך שלוש שנים לקופת העיר עבור פרנסה בריווח למשפחות עניות, יזכו מידה כנגד מידה לפרנסה בריווח ולעשירות כפי שהובטחנו בשו"ע".

מחוץ לגדר הטבע ממש!

על שטר העשירות חותמים גדולי ישראל להבח"ח, וידם אינה רועדת, ועטם אינה חוששת, ודעתם אינה מפקפקת: הם חותמים שדבריו של רבנו שה"ת יממשו במלואם – והם זוכים לראות את דבריו מתממשים במלואם.

פרנסה בריווח ועשירות !

בנוסף יחלקו חברי בית הדין ללוקחים על עצמם החזקת משפחה נוספת או חודש נוסף, גם שי מיוחד לפרנסה ברוח ובנקל:

* מפתח של פרנסה *קמיע של פרנסה *למנצח של פרנסה *מטבע של פרנסה

לא יכול להיות יותר ברור מזה. לא יכול להיות יותר מחוור מזה. לא יכול להיות יותר בהיר וצלול ומדוייק מזה – לא יכול להיות!

במילים הכי חדות: השו"ע הבטיח. אם בו אתם לא מאמינים באמת שאין לנו בסיס משותף לדבר בו.

השולחן ערוך הבטיח, אבל לא תמיד ברור לנו שאנחנו יודעים למה הכוונה. מהם התנאים הנצרכים. מה חייב להיות שם כדי שההבטחה הזו תתקיים.

אבל רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קנייבסקי זצוקלל"ה ידע!

הוא ללא ספק ידע ללמוד שו"ע, והוא כותב שטר מפורט, מפורט עד לפרטי הפרטים – והשטר הזה חי וקיים, ומתממש בדיוק באופן הצפוי.

יתכנסו חברי בית הדין שנתמנו על ידי רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל

הגר"ש גלאי, הגר"ש שטיינמן, הגרמ"ש אדלשטיין, הגר"מ בן שמעון והגרי"ש קניבסקי

במעונו של הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א ויעתירו על תורמי קופת העיר אחרי אמירת פרשת המן, שניים מקרא ואחד תרגום.

אחרי התפילה, רבותינו יחתמו על שטר הפרנסה שתיקן וכתב מרן זצ"ל עבור התורמים שתרמו את הסכום הכתב בשטר.

פרנסה בריווח ועשירות !

לתרומה ולקבלת "שטר הפרנסה" שייחתם על ידי חברי בית הדין שנתמנו על ידי רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל, לחצו כאן >>>