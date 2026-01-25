ביום שלישי הקרוב זה קורה! מרן פוסק הדור, מרא דארעא ישראל, הגר"מ שטרנבוך, מכנס בית דין מיוחד לגזירת גזירות טובות על ישראל, ביום המסוגל לפרנסה- יום שלישי 'ג' בשלח', יום פרשת המן.

את מעמד הקדוש הנורא יקיים מרן בביתו בשכונת הר נוף בירושלים, לפי בקשה מיוחדת של ראשי 'קופת העיר', שישפיע ברכות וישועות מיוחדות על תורמי הקופה, המאפשרים לפרנס בזכותם אלפי משפחות נזקקות, ולהחזיק אלפי תלמידי חכמים מופלגים, להצילם מחרפת רעב חלילה.

הגר"מ שטרנבוך אמר מפורשות, כי במותב בית הדין שיקים ביום שלישי, הוא מתכוון לגזור בגזירת בית דין מכח התורה הקדושה, כפוסק הלכה זה רבות בשנים, שהתורמים ל'קופת העיר' הזקוקים לפרנסה, יזכו במידה כנגד מידה לפרנסה ברווח ועשירות מופלגת, כפי שהובטחנו בשולחן ערוך שהצדקה מעשרת, וכי מותר לנסות את ה' בדבר זה.

בלב ההכנות עומד מושב בית דין מיוחד ויוצא דופן, בדומה למעמד שנערך לראשונה בזאת חנוכה האחרון ועורר הדים בכל עולם התורה. הגר"מ שטרנבוך, יקיים קודם למעמד בית הדין סדר תפילה מיוחד במינו, לעורר רחמי שמים ולהרבות בתחנונים, ולאחר מכן יגזור את הגזירה האמורה במותב בית דין שהוא עצמו יעמוד בראשו.

מיוחד! הפסק וגזירת בית הדין ישלח כשי לתורמים!

כל השמות יהיו מונחים לפני הגר"מ שטרנבוך בעת הפסק ויוזכרו בפרטות על ידי חברי בית הדין

שימו לב, בנוסף, יחלקו חברי בית הדין ללוקחים על עצמם החזקת משפחה נוספת או חודש נוסף, גם שי מיוחד לפרנסה ברוח ובנקל:

* מפתח של פרנסה *קמיע של פרנסה *למנצח של פרנסה *מטבע של פרנסה, פרטים באתר.

לקבלת פסק בית דין לפרנסה ברווח ועשירות מופלגה הקליקו כאן>>>