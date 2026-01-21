עת רצון מיוחדת: הגר"א לוי שליט"א יחתום על "שטר בבא סאלי"

ביום ההילולא הקדושה של סידנא בבא סאלי זיע"א, ייערך מעמד תפילה מיוחד ורב רושם בציונו הקדוש בנתיבות, בראשות הגאון רבי אריה לוי, ראש ישיבת שכר שכיר וממקורבי בית מרנא הבבא סאלי.

המעמד יכלול תפילה נרגשת וממושכת מעומק הלב, בדמעות שליש על הכלל והפרט, ובסיומה הזכרת שמותיהם של המצטרפים לברכה ולישועה באמצעות תרומה לעניי ארץ ישראל באמצעות 'קופת העיר', במעמד תפילה נדיר ועוצמתי.

ש היתומים של הרב אטלן כבר לבד שלושה חודשים - מי ידאג להם אחרי הפטירה? נחמן שטרנהרץ | מקודם

רבי אריה לוי, הידוע בקשריו הקרובים לבית הצדיק ובכוח תפילותיו הנדירות, יישא תפילה מרגשת על כל התורמים הנכבדים, תוך שהוא עומד בסמוך לציון הקדוש, ובקול חנוק מהתרגשות מזכיר את השמות לברכה והצלחה.

שם, יחד עם אלפי יהודים המבקשים ישועה בכל תחומי החיים, יוזכרו השמות בפרוטרוט, ויזכו שהצדיק יחתור להם מסילה מיוחדת אל כסא הכבוד, שיתקבלו לרצון ולרחמים לפני אדון כל,בזכות מצוות הצדקה הקדושה.

ברגעי השיא של המעמד, לאחר קולו של רבי אריה לוי יעלה בתחנונים לפני כסא הכבוד, יחתום הגר"א על 'שטר הבבא סאלי', בו הוא מפרש את ברכתו כשהיא מודפסת וחתומה בחתימת ידו הטהורה לאות ולעדות.

להעברת שמות ולקבלת הערק הקדוש הקליקו כאן>>>

מו כן התורמים יקבלו משיירי הערק הקדוש שנתקבל מידיו של סידנא בבא סאלי - שנתן במו ידיו לגאון רבי מסעוד בן שמעון לרפואה ולישועה, לברכה ולהצלחה!

וכך מברך הרב את התורמים, בשטר החתום על ידו: "שזכות הצדקה, בזכות הקדוש בבא סאלי, בזכות ההילולא ובזכות האמונה – יזכה לישועות גדולות ופלאיות כאשר היה הצדיק עושה באמנה איתו, ובאנו על החתום לכבוד נותני הצדקה, אחר התפילה בציון הקדוש".

ברגעים כאלו אסור להסס, אסור לשקול ולחשוב, זה הזמן לקפוץ. את העגלה ולזכות בעזרת ה' בישועה גדולה. כל מי שזכה להכיר את הבבא סאלי הקדוש יודע שכל השקעה שנשקיע בו, משתלמת לנו בכפל כפליים, דמותו הטהורה ונשגבה ממשיכה להאיר את הלבבות, ועל ציונו הקדוש אפשר עדיין לפעול ישועות גדולות ונוראות.