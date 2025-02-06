לקראת הילולת הבבא סאלי זיע"א שתתקיים בעוד כחודש, במשרד לשירותי דת ובמשטרה משלימים את ההכנות לקליטת עשרות אלפי מתפללים | מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן: " המחויבות העליונה היא לשלומם הגשמי של המשתתפים, לצד שימור האווירה הרוחנית של האירוע" (חרדים)
בריאיון מרתק פורש הרב ישראל גליס, יקיר ואיש ירושלים ובן למשפחה ירושלמית מזה כעשרה דורות, יריעה היסטורית מרתקת של זיכרונות אישיים מתקופות שונות בירושלים וממפגשיו עם גדולי ישראל - מהגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף והגרש"ז אוירבך ועד המקובל רבי יצחק כדורי והבבא סאלי זיע"א | סיפורים מרתקים על ירושלים של מעלה בירושלים של מטה (מגזין כיכר)
האדמו"ר מספינקא בית שמש, ערך השבוע את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו כקש"ת הגה"צ רבי יצחק אייזיק וייס זצ"ל מספינקא, שעלה למרומים בחטף בעת חזרתו ממסע הלווייתו של הבבא סאלי זי"ע | בטיש השתתפו אישי ציבור מכובדים לצד רבני הקהילות בעיר (חסידים)
אבי בניהו מספר בריאיון סוער ל'דבר ראשון' על הרמטכ"ל החדש - ומאשים: "אנחנו לא משלמים מחיר על החטופים, אנחנו משלמים על המחדל | עוד בתכנית: איך ניסו ה"חאפרים" בנתב"ג לעבוד על העיתונאי? הכניעה של הקולומביאנים לאמריקאים ויוסי עבדו באייטם בריאותי שלא תשכחו | וגם: תחזית של עצב עם תקווה ומשהו קטן לנשמה (דבר ראשון)
בימים אלו מתכוננים במשטרה ובמשרד לשירותי דת להילולת הבבא סאלי זיע"א | במלאת 41 שנה להסתלקותו של הצדיק, במשטרה ובמשרד הדתות מפיקים לקחים מהילולות קודמות, ובפרט מאירועי מירון, במטרה להבטיח את שלום הציבור שיגיע במוצאי שבת, ד' שבט לפקוד את הקבר הקדוש בעיר נתיבות (חדשות, חרדים)
"פִישׁ אוֹיְף שׁאבע'ס", זעק הערבי העזתי, בעודו צוהל ושמח על הקליינט האמיד | "וַואַנְה אַיְּדָן אֲרִידוֹ", זעקו ילדי עזה, והקיפו מכונית ישראלית, בתוך הקסבה של העיר עזה | ישראל שפירא בעקבות ביקורינ האדמו"ר והבאבא בעיר עזה (היסטוריה)
עוצמת הנס נחשפת הערב: מלבד השיגורים שנפלו אמש בשטחים פתוחים סמוך לעיר נתיבות, כעת מתברר, כי חמאס התכונן היטב להילולה והכין משגרים עם טיימר לשעת השיא של ההילולה | בחסדי שמיים, האסון נמנע וחטיבת הצנחנים השמידה את המשגרים (חדשות)
ההודעה על טיול שנתי לעזה לילדי בית ספר ישראלי, אשר שיאה ארוחת צהרים במסעדת "אבו חצירא" בנמל עזה - חרכה את הרשת והביאה את ישראל שפירא לחקור מנין הגיע שמה של "שושילתא דדהבא - אבוחצירא" למסעדה על חוף ימה של עזה?! (היסטוריה)