למעלה מ-200 אלף איש פקדו את הילולת הבבא סאלי זיע"א | תיעוד

הילולת הבבא סאלי זיע"א ( צילום: ארנון בוסאני )

הילולת הבבא סאלי זיע"א בנתיבות רשמה השנה שיאים חדשים של השתתפות עם למעלה ממאתיים אלף איש שהגיעו למתחם הציון הקדוש במהלך ימי רביעי וחמישי, ימי ההילולא.

ההמונים שהגיעו מכל רחבי הארץ נהנו ממערך תחבורה מתוגבר שכלל אלפי נסיעות של אוטובוסים ושאטלים, כאשר בנוסף עשרות אלפים עשו את דרכם להילולה באמצעות רכבת ישראל. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן וליו"ר רכבת ישראל משה שמעוני על הפעלת המערך היעיל.

הילולת הבבא סאלי זיע"א ( צילום: ארנון בוסאני )

אבידן הביע סיפוק רב מההתנהלות המופתית של האירוע וציין לשבח את ציבור משתתפי ההילולה. לדבריו, ההצלחה הגדולה נזקפת בראש ובראשונה לזכותו של הצדיק, אך גם לאחריות שגילה הציבור אשר נשמע להוראות הסדרנים וכוחות הביטחון. אבידן הודה למשטרת ישראל על שיתוף הפעולה ההדוק וציין לשבח באופן מיוחד את מפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל, מפקד מרחב נגב תת-ניצב אמיר קליין ומפקד תחנת נתיבות סגן-ניצב עדי בוחבוט. בדבריו ציין כי המחזות המרגשים של רבבות המתפללים בסדר מופתי מהווים קידוש השם שאין שני לו.

אירוע ההילולה נפתח במעמד הדלקה מרכזי ומרגש בראשות השר לשירותי דת, לשעבר, ח"כ מיכאל מלכיאלי, אשר בהכוונתו נעשו פעולות רבות בשנים עברו למען הצלחת האירוע והסדרתו. במעמד השתתפו גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ומנכ"ל המשרד יהודה אבידן, שהדליקו נרות לכבוד הצדיק.

רגע שיא נרשם במהלך המעמד כאשר נישאה תפילה קורעת לב להשבתו של השוטר החטוף רן גואלי, יחד עם תפילה לשלום החיילים וכוחות הביטחון.

במהלך ימי ההילולה נהנה הציבור מפינוק מיוחד במתחם "הכנסת אורחים פינטו". המקום סיפק לאלפי המשתתפים חוויה של נתינה ורוחב לב, עם חלוקת שתייה, מנות בשרים ואוכל חם בשפע רב וללא עלות, דבר שתרם רבות לאווירה המרוממת ולרווחתם של הבאים להילולה.

פרויקטור ההילולה, יעקב כהן, ציין לשבח את הסנכרון המלא בין כלל הגורמים שלקחו חלק במערך. רשימת הכוחות שפעלו בשטח כללה את משטרת ישראל, פיקוד העורף, מד"א ומתנדבי ארגון 'ידידים'. לדבריו, "השילוב בין הכוחות יצר מעטפת ביטחון מושלמת עבור משתתפי ההילולה, והצוותים שפעלו במתחם זכו לשבחים על עבודת הקודש שביצעו בסיוע להמונים שהגיעו להתפלל".

עוד ציין הפרויקטור כי המשרד הפעיל מוקד מיוחד שדרכו העבירו אלפי אנשים את שמותיהם לתפילה בציון, ובנוסף קיבלו הפונים מידע והכוונה בזמן אמת לגבי דרכי הגעה ומיקומים של חניונים. "השילוב בין ההשקעה הממשלתית, עבודת המשטרה וההתגייסות של הציבור יצר אירוע בלתי נשכח של אמונה ואחדות", אמר.

המארגנים ציינו, כי למרות הדוחק הרב וכמות המשתתפים העצומה, נשמרו בקפידה גדרי הצניעות במתחם. לאורך כל האירוע נשמרה ההפרדה המלאה בין גברים לנשים, והציבור גילה בגרות ואחריות שתרמו לאווירת התרוממות הרוח וקידוש השם

על הפקת הענק של האירוע הופקדה חברת "עזריאלי הפקות", שהקימה מתחמי ענק, אוהלי תפילה ממוזגים ומערך לוגיסטי משומן שתפעל את האירוע סביב השעון.

