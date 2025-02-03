לקראת הילולת הבבא סאלי זיע"א שתתקיים בעוד כחודש, במשרד לשירותי דת ובמשטרה משלימים את ההכנות לקליטת עשרות אלפי מתפללים | מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן: " המחויבות העליונה היא לשלומם הגשמי של המשתתפים, לצד שימור האווירה הרוחנית של האירוע" (חרדים)
אירוע ירי בבני ברק, מה הקשר להילולת הבבא סאלי? | זה מגיע? דיווח מטריד על "ביקורי בית" של המשטרה הצבאית בריכוזים החרדים | "יסודות" באבל: תלמיד הישיבה נפטר, סיפורי החסד נחשפים | מה חושב הגר"ד לנדו על המיזם של הבחורים מישיבת סורוצקין? | ר' מיילך פינת צאנז: הריקוד המשותף ב'פאר שפיל' (מעייריב)
עם ישראל חי - המסר של אגם מהמסוק | הראשל"צ מבקש: לא להגיע לנתיבות לפני 20:30 | היסטוריה בבני ברק: המונים מלווים את ספרי התורה של הליגמן | במרחק דקה מהכותל: ראש הכולל סיים ש"ס | יש תקווה לאחריתך: שמחה כפולה בפשיסחא | אביהם של הר"מ הליטאי וחבר הכנסת הסרוג נפטר (מעייריב)
מתנדבי מד''א-הצלה דרום יאבטחו את רבבות העולים להשתטח על ציונו של הבבא סאלי בנתיבות ביומא דהילולא המ"א לפטירתו | צוותי החירום של מד"א והמתנדבים ייפרסו בכל רחבי מתחם ההילולא, בדרכי הגישה וברחבי העיר נתיבות על מנת לתת מענה רפואי בשעת הצורך (חרדים)
בימים אלו מתכוננים במשטרה ובמשרד לשירותי דת להילולת הבבא סאלי זיע"א | במלאת 41 שנה להסתלקותו של הצדיק, במשטרה ובמשרד הדתות מפיקים לקחים מהילולות קודמות, ובפרט מאירועי מירון, במטרה להבטיח את שלום הציבור שיגיע במוצאי שבת, ד' שבט לפקוד את הקבר הקדוש בעיר נתיבות (חדשות, חרדים)
סמנכ"ל הצלה דרום מאיר אשכנזי: "על פי הוראת משטרת ישראל מאבטח ארגון מגן דוד אדום ומתנדבי הצלה דרום את הילולת הבבא סאלי, כבכל שנה. כוחות מתוגברים של מד"א לצד פרמדיקים, חובשים ומתנדבים התפרסו בכל שטח בית העלמין, על מנת לאבטח את המתפללים ולהבטיח את שלומם" (חרדים).
עוצמת הנס נחשפת הערב: מלבד השיגורים שנפלו אמש בשטחים פתוחים סמוך לעיר נתיבות, כעת מתברר, כי חמאס התכונן היטב להילולה והכין משגרים עם טיימר לשעת השיא של ההילולה | בחסדי שמיים, האסון נמנע וחטיבת הצנחנים השמידה את המשגרים (חדשות)