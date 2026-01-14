שבוע לפני: היערכות נרחבת של המשטרה להילולת הבבא סאלי בנתיבות

ישיבת ההיערכות להילולת הבבא סאלי

היערכות שיא לקראת ההילולא של סידנא בבא סאלי זיע"א: ישיבה מיוחדת לאישור תוכניות סופיות נערכה בהשתתפות צמרת המשרד לשירותי דת ופיקוד מחוז דרום של משטרת ישראל, מפקד המחוז חיים בובליל ומפקד מרחב נגב תנ"צ אמיר קליין.

במהלך הישיבה הוצגו כלל ההיבטים הלוגיסטיים והבטיחותיים לקראת הגעתם של רבבות המתפללים לנתיבות בימים רביעי וחמישי הקרובים, ג'-ד' בשבט (21-22 בינואר 2026). את הישיבה פתח מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, שהדגיש את החשיבות הרוחנית של האירוע ושיבח את עבודת המטה המשותפת. "ההילולא של הבבא סאלי זיע"א היא מוקד משיכה לכלל בית ישראל, ואנו עושים הכל כדי לשמור על קדושת ומכובדות המעמד", אמר אבידן. אבידן ביקש להודות באופן אישי למפקד מחוז דרום, ניצב חיים בובליל, ולמפקד תחנת נתיבות על המסירות והליווי המקצועי: "אני מודה למשטרה על שיתוף הפעולה המסור ולצוות העבודה כולו. התיאום הקפדני בין המשרד לכוחות הביטחון מבטיח שכל היבט בטיחותי יטופל ברמה הגבוהה ביותר, למען שלום הציבור".

ישיבת ההיערכות להילולת הבבא סאלי

מפקד המחוז, ניצב חיים בובליל, הבהיר כי המשטרה ערוכה בכוחות מתוגברים: "משטרת ישראל ושוטרי המחוז הדרומי השקיעו מאמץ גדול מאוד על מנת שכל המשתתפים בהילולא יוכלו להגיע בשלום ולשוב בשלום. יש פה ניסיון רב והפקת לקחים משנים קודמות. אנו מבקשים מכל המשתתפים להקשיב להוראות השוטרים בשטח, הוראות אלו מצילות חיים. מדובר בעבודת מטה יסודית במיוחד בצל המלחמה".

פרויקטור ההילולא יעקב כהן, הציג את השינויים בשטח וציין כי המאמץ המרכזי הופנה למניעת צפיפות מסוכנת: "ההכנות נעשות מתוך אחריות עמוקה. קיבלנו הנחיה ברורה - לפעול בכל דרך כדי למנוע דוחק העלול לסכן חיים. השנה יורגש שינוי מהותי במתחמים המוסדרים, שיאפשרו לציבור להתמסר לתפילה באווירה רגועה ובטוחה. אני רוצה להודות למפקד המחוז ניצב חיים בובליל ולתנ"צ אמיר קליין על שיתוף הפעולה האיכותי והמקצועי שבזכותו יוכלו המוני בית ישראל להגיע לציון בבטחה".

ישיבת ההיערכות להילולת הבבא סאלי

במהלך ימי ההילולא תיערך תפילה מיוחדת למען החזרתו של שוטר היס"מ רני גואילי שנלחם בגבורה בשבעה באוקטובר, הציל חיי אדם רבים ועדיין נמצא חטוף ברצועת עזה.

במשרד לשירותי דת ובמשטרה שבים וקוראים לציבור הצפוי להגיע להילולא להישמע להנחיות, להעדיף תחבורה ציבורית ובכל מקרה לא תותר כניסה של רכב פרטי לאזור מתחם ההילולא. לנהוג בסבלנות, כדי שזכות הצדיק תעמוד לכולם לישועה ולברכה.