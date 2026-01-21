התרגשות גדולה לקראת הילולת ה-42 של המלומד בניסים, עמוד תפילותיהן של ישראל, סידנא בבא סאלי זיע"א, שתתקיים היום ומחר רביעי וחמישי (ג'-ד' בשבט) בציון הקדוש בנתיבות.

על פי הערכות כ-150,000 איש צפויים לפקוד את הציון במהלך ימי ההילולא, לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה לישועת הפרט והכלל.

במשרד לשירותי דת נערכים לאירוע מזה חודשים ארוכים, כאשר המטרה העליונה היא לאפשר להמוני בית ישראל להגיע לציון הקדוש בבטחה ובנוחות. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הנחה להשקיע משאבים אדירים בשדרוג התשתיות ובשיפור חוויית המתפללים.

מי שמנצח על המלאכה המורכבת בשטח הוא פרויקטור ההילולא, במשרד לשירותי דת, יעקב כהן, אשר ירד לפרטים הקטנים ביותר בתוכנית ההילולא. "השנה אנחנו מציגים סטנדרט חדש של שירות לציבור המטרה היא שכל יהודי שמגיע לכאן ירגיש רצוי, בטוח ושיוכל להתמקד בתפילה".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן: "הילולת הבבא סאלי היא מוקד משיכה לכל בית ישראל, והמחויבות העליונה שלנו היא לשלומם של רבבות המתפללים לצד השמירה על האווירה הרוחנית המיוחדת של המקום. הנחיתי את כלל הגורמים לפעול באפס סובלנות לסכנות בטיחותיות, אך במקביל לעשות הכל כדי שכל יהודי יוכל להגיע, לשפוך שיח ולהתברך בזכות הצדיק בתנאים המכובדים ביותר".

המשרד לשירותי דת מסר כי "ההכנות להילולא נערכו בשיתוף פעולה מלא והדוק עם צמרת המשטרה, פיקוד מחוז דרום של משטרת ישראל. מפקד המחוז חיים בובליל ומפקד מרחב נגב תנ"צ אמיר קליין."

גם השנה נמשכת המסורת שנועדה להקל על העומסים ולכבד את אופי האירוע-שילובם של צוותי "סדרנים חרדים". מדובר בצוותים מקצועיים המכירים את הרגישויות והצרכים של ציבור המתפללים, והם אלו שיפעלו בתוך המתחם ובדרכי הגישה כדי לווסת את הקהל בצורה מכובדת ונעימה.

על הפקת הענק של האירוע הופקדה חברת "עזריאלי הפקות" החברה הקימה מתחמי ענק, אוהלי תפילה ממוזגים, ומערך לוגיסטי משומן שיתפעל את האירוע סביב השעון.

על רקע הצפי להגעת רבבות, מבקשים המארגנים לחדד את ההנחיות לציבור: ההגעה למתחם ההילולא תתאפשר אך ורק באמצעות תחבורה ציבורית. לא תתאפשר הגעה ברכבים פרטיים לאזור הציון. משרד התחבורה תגבר באופן משמעותי את קווי האוטובוסים מכל רחבי הארץ ואת מערך הרכבות לתחנת נתיבות. מהחניונים ומתחנת הרכבת יופעלו מערכי "שאטלים" (היסעים) ללא תשלום, שיורידו את המתפללים סמוך לציון.

במשרד לשירותי דת קוראים לציבור: "אנא, הישמעו להוראות הסדרנים בשטח. בואו להתפלל בנחת, יש מקום לכולם. זכותו של הצדיק תגן עלינו ועל כל ישראל".

טרם הכניסה למתחם, ההורים מוזמנים לעבור בעמדת ארגון "ידידים", להצטייד בצמיד זיהוי לילדים ולתדרך אותם כי במידה וילכו לאיבוד עמדת "ידידים" היא נקודת המפגש המוסכמת לאיסופם.