כוחות גדולים של משטרה ממשיכים לשמור על הביטחון והסדר הציבורי בהילולת הבבא סאלי בעיר נתיבות, המתקיימת השנה בסימן תפילה להשבתו של רס"ל רני גואילי.

המשטרה מוסרת כי כ- 140,000 מבקרים ומתפללים הגיעו למתחם עד כה - ולפי הודעת המשטרה, הסדר הציבורי נשמר.

מאות שוטרים ממחוז הדרום, לוחמי מג"ב, כוחות מתנ"א, מתנדבים וכוחות נוספים של משטרת ישראל פועלים לאבטחה ולשמירה על הסדר הציבורי במסגרת הילולת הבבא סאלי זיע"א, המתקיימת בעיר נתיבות במלאות 42 שנה לפטירתו.

הכוחות פרוסים בצירים המרכזיים, במתחם ההילולא ובסביבתו, ופועלים לשמירה על הביטחון, ויסות הקהל והבטחת שלומם וביטחונם של כלל המשתתפים- עד לסיומו של האירוע.

"משטרת ישראל קוראת לציבור המשתתפים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר ההילולא, וזאת על מנת לאפשר קיומו של האירוע באופן בטוח ולהבטיח כי כלל המשתתפים יגיעו וישובו לביתם בשלום ובבטחה."

צפו בתיעוד מההילולא.