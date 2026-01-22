כיכר השבת
כך זה נראה

הילולת הבבא סאלי זיע"א: מספר המתפללים העצום - והשוטרים שמשתתפים באירוע

הילולת הבבא סאלי בנתיבות מושכת אליה מדי שנה יותר ויותר מתפללים, המגיעים לשפוך שיח לפני קונם ביום המסוגל | המשטרה נמצאת במקום כדי להבטיח את שלום המתפללים - עד כה לא נרשמו אירועים חריגים | זה מספר המתפללים שהגיעו לציון לפי המשטרה (חדשות) 

(צילום: דוברות המשטרה)

כוחות גדולים של ממשיכים לשמור על הביטחון והסדר הציבורי בהילולת הבבא סאלי בעיר נתיבות, המתקיימת השנה בסימן תפילה להשבתו של רס"ל רני גואילי.

המשטרה מוסרת כי כ- 140,000 מבקרים ומתפללים הגיעו למתחם עד כה - ולפי הודעת המשטרה, הסדר הציבורי נשמר.

מאות שוטרים ממחוז הדרום, לוחמי מג"ב, כוחות מתנ"א, מתנדבים וכוחות נוספים של משטרת ישראל פועלים לאבטחה ולשמירה על הסדר הציבורי במסגרת הילולת הבבא סאלי זיע"א, המתקיימת בעיר נתיבות במלאות 42 שנה לפטירתו.

הכוחות פרוסים בצירים המרכזיים, במתחם ההילולא ובסביבתו, ופועלים לשמירה על הביטחון, ויסות הקהל והבטחת שלומם וביטחונם של כלל המשתתפים- עד לסיומו של האירוע.

"משטרת ישראל קוראת לציבור המשתתפים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר ההילולא, וזאת על מנת לאפשר קיומו של האירוע באופן בטוח ולהבטיח כי כלל המשתתפים יגיעו וישובו לביתם בשלום ובבטחה."

צפו בתיעוד מההילולא.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר