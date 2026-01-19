השבוע, בימים רביעי וחמישי, (21-22.1.26) תתקיים הילולת הבבא סאלי זיע"א בנתיבות. בהתאם לביקושים הצפויים, ולטובת שמירה על חיי אדם ובטיחותם של משתתפי ההילולה וכלל משתמשי הדרך, תפעיל רכבת ישראל ארבע רכבות נוספות, שתופעלנה בנוסף לרכבות הסדירות, וכן תאריך את מסלולן של הרכבות בקו באר שבע-אופקים.
כחלק מההיערכות תתווסף מעטפת שירותית בתחנת נתיבות באמצעות מנהלים, דיילים ומאבטחים לסיוע והכוונת הנוסעים.
כל השינויים
ביום רביעי, 21.1.26 תופעלנה רכבות 8685 ו-8687 מתחנת ת"א סבידור מרכז לנתיבות. הרכבות תעצורנה בתחנות ת"א השלום, ת"א הגנה, צומת חולון, חולון-וולפסון, בת ים יוספטל-אלי כהן, בת ים קוממיות, ראשון לציון משה דיין, יבנה מערב, אשדוד עד-הלום, אשקלון, שדרות ונתיבות (תחנה אחרונה). שעות יציאת הרכבות: 22:09 ו-23:09.
ביום חמישי 22.1.26 תופעלנה רכבות 8692 ו-8694 מתחנת נתיבות לת"א סבידור מרכז. הרכבות תעצורנה בתחנות: שדרות, אשקלון, אשדוד-עד הלום, יבנה מערב, ראשון לציון משה דיין, בת ים – קוממיות, בת ים יוספטל-אלי כהן, חולון וולפסון, צומת חולון, ת"א ההגנה, ת"א השלום ות"א סבידור מרכז (תחנה אחרונה). שעות יציאת הרכבות: 23:00 ו-23:59.
בנוסף, החל מיום רביעי בשעה 16:00 ולאורך כל שעות הפעילות ביום חמישי, מסלולן של רכבות בקו באר שבע מרכז-אופקים יוארך, והרכבות תופעלנה מ/עד תחנת נתיבות (במקום אופקים).
0 תגובות