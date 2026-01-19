הילולא דצדיקיא ההכנות להילולא הגדולה בנתיבות: היערכות מיוחדת של רכבת ישראל | כל הפרטים רכבת ישראל נערכת להילולת ה"בבא סאלי" זיע"א בנתיבות שתתקיים בימים רביעי-חמישי, עם תוספות שירות לאזור | במסגרת ההיערכות יופעלו ארבע רכבות מיוחדות הלוך וחזור בין תל אביב לנתיבות, בנוסף לרכבות הסדירות, וכן יוארך מסלול רכבות בקו באר שבע-אופקים עד לתחנת נתיבות | בנוסף יוצע כרטיס חופשי יומי משולב במחיר מוזל לנסיעה הלוך ושוב | כל הפרטים (תחבורה)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 12:55