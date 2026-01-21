כיכר השבת
האמת צריכה להיאמר: דם חרדי הוא מצרך זול מידי בעיני מערכת המשפט • מעייריב

הריטואל קבוע: ביהמ"ש שחרר גם את הנהג שדרס למוות את נפתלי צבי קרמר ז"ל | המפלגות החרדיות זועמות: זו הדרישה של ח"כ מקלב מיו"ר הכנסת | הפרובוקציה תיחקר? תלונה הוגשה למשטרה נגד עוברת אורח שהטרידה חרדים | וחי בהם: תופעת הברחת השב"חים קיימת גם במגזר | נתיבות לובשת חג: אלפים צפויים לפקוד את קברו של סידנא בבא סאלי זיע"א (מעייריב)

כי נמכרנו אני ועמי

נהג האוטובוס שתועד דוהר בפראות בכביש בו שהו תלמידי ישיבה שסיימו למחות כנגד כוונת המדינה לנתח את גופות הפעוטות שניספו באסון המעון ברוממה, שוחרר בהחלטה שערורייתית של שופטי בית המשפט, זאת למרות שהאירוע הסתיים בדריסה אכזרית של תלמיד ישיבת סאטמר בקוממיות - הבה"ח נפתלי צבי קרמר ז"ל. החלטת ביהמ"ש מצטרפת להחלטה ההזויה לשחרר את נהג האוטובוס שדרס למוות את יוסי אייזנטל ז"ל בהפגנת בירושלים לפני מספר שבועות.

דרישה נוקבת

במפלגות החרדיות לא יודעים איך לאכול את הזלזול של מערכת המשפט בדם החרדים. גולדקנופף פנה ל בדרישה לחקור את ההתנהלות ואילו דורש מיו"ר הכנסת לקיים דיון דחוף בנושא. האמת - המערכת רקובה מהשורש ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים.

עבירה גוררת עבירה

מסתבר שבהפגנות הקנאים הציבור נחשף - מלבד לסכנת השפיכות דמים עליהם נחשדים כל מי שאין יראת אלוקים בקרבו, גם לסכנה חמורה לא פחות - גילוי עריות. עוברת אורח הטרידה מפגינים מהפלג הירושלמי בכביש 4, ותלונה הוגשה ב. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

זהירות! שב"חים

לוחמי מג"ב איו"ש נדהמו לגלות בתא המטען של רכב שהיה תחת מעקבם - שב"ח פלסטיני המסתתר במקום תא הגלגל הרזרבי מתחת למזרן המכסה את תא המטען. שב"ח נוסף אותר מתחת שמיכה למרגלות ילדים ששהו ברכב. לצערינו - הברחת שב"חים היא תופעה הפושה גם בקרב מחנינו.

עולו והתכנשו

אלפים רבים צפויים לפקוד החל מהלילה ומחר את קברו של האדמו"ר רבי ישראל אבו-חצירא "סידנא בבא סאלי" זיע"א הטמון בעיר מגוריו נתיבות. בפיקוד העורף נערכו עם פריסת ההנחיות למקרה שתפועל אזעקה - אבל הציבור הקדוש צפוי להפעיל את האזעקה הפנימית שבו ולזעוק לפני מלך א-ל חי וקיים שזכותו של סידנא בבא סאלי תעמוד ליושבי הארץ המריחים את עקבותיו של משיח ושומעים את פעמיו, להנצל מחבליו של משיח.

