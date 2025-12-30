כך נערכים לקראת ההילולא ה-42 של הבבא סאלי זיע"א

בימים אלו נשלמות ההכנות בנתיבות לקראת ההילולה השנתית של סידנא בבא סאלי זיע"א, במלאות 42 שנים לפטירתו.

ההילולא בנתיבות הפכה לאחד האירועים הגדולים בישראל, אליה נוהרים עשרות אלפי מתפללים במשך כל יממת ההילולא.

השנה, ההילולא תחל ביום רביעי בערב, אור לד' בשבט.

במשרד לשירותי דת מבטיחים כי במסגרת ההיערכות, הציבור שיגיע להילולא צפוי לפגוש מתחם משודרג עם דגש חסר תקדים על בטיחות וחוויית המתפלל.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הנחה את פרויקטור ההילולה לדאוג לשיפור התשתיות במקום והדגיש כי "המחויבות העליונה היא לשלומם הגשמי של המשתתפים, לצד שימור האווירה הרוחנית של האירוע".

בשבוע שעבר נערך סיור עבודה במתחם הציון ובדרכי הגישה אליו, בהובלת פרויקטור ההילולא מטעם המשרד לשירותי דת, יעקב כהן, יחד עם מפקד תחנת נתיבות, סנ"צ עדי בחבוט.

בסיור, בו השתתפו קציני משטרה וצוותי הפקה, נבחנו מקרוב נקודות התורפה של האירוע. הדגש המרכזי הושם על תכנון מדויק של וויסות קהל בזמני העומס, בדיקת דרכי מילוט וחידוד נהלי הבטיחות.

פרויקטור ההילולא יעקב כהן, אומר כי "אנחנו נערכים מתוך דאגה כנה לקבל את עשרות האלפים במתחמים מסודרים ומכובדים. ההנחיה שקיבלנו היא חד משמעית: לעשות הכל כדי למנוע דוחק וצפיפות שעלולים להוביל לסכנה. השנה הציבור ירגיש בשינוי משמעותי ויוכל להתמקד בתפילה בנחת וברוגע".

במשטרה ובמשרד לשירותי דת קוראים לציבור להישמע להנחיות הסדרנים וכוחות הביטחון בשטח, ולהתעדכן מראש בהסדרי התנועה והחניה שיתפרסמו לקראת האירוע.