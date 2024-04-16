במסגרת הסדרה "יתגדל ויתקבל", יוסי עבדו בשיחה נדירה וחשופה עם הבבא ברוך בנו של סידנה בבא סאלי | בשיחה, המתרחשת סמוך ליום ההילולא של אביו, סידנא בבא סאלי זצ"ל, חושף הבבא ברוך טפח מחייו המסתוריים של אביו, הנהגותיו בקודש, וסיפורים שלא נשמעו מעולם | על האזהרה ששמע בחלום לפני טבח שמחת תורה, והנבואות על גוג ומגוג | צפו בפרק המלא (יתגדל ויתקבל)
מדי שנה בשנה מצויינת הילולת הבבא סאלי זיע"א ברוב עם, כשרבבות פוקדים את הציון הקדוש • בצל מגבלות הקורונה, השנה היא תתקיים ללא קהל ותועבר בשידור חי בערוצי התקשורת הגדולים • תינתן אפשרות מיוחדת להעביר שמות לתפילה וכן יחולקו מזוזות שנכתבו במתחם ואף עראק מיוחד מהציון (מקודם)
רבי ברוך אבוחצירא מצטרף לתמיכה במפלגת ש"ס ואריה דרעי. במכתב מיוחד שפרסם היום קורא הבבא ברוך לתמוך בש"ס, "במיוחד לעת כזו שרבו החולקים על דעת תורה ולומדיה" כותב, "כל איש מישראל ישנס מותניו ויצא לעזרת ה' בגיבורים להצביע ש"ס ולהשפיע על כמה שיותר מצביעים שיצביעו אך ורק ש"ס" (בחירות, חרדים)
17 שנה של מחלוקת באו לסיומן בערב יום הכיפורים תשע"ג: הרנטגן הגיע לביתו של הבבא ברוך, והשניים שוחחו במשך שעה ארוכה. הגבאי: "הושג שלום". בעבר התבטא הבבא ברוך על הרנטגן בראיון לערוץ 10: "הכל בלוף הכל שקר, אני לא יכול לתת גושפנקא לדבר שהוא לא נכון, נקודה, זו דרכי"
הלילה נערכה בבאר-שבע עצרת זכרון במלאות שלושים לרצח הבבא אלעזר, רבי אלעזר אבוחצירה זצ"ל ● ה'בבא ברוך' אמר באירוע: "הצדיק ראה את הרעה ורצה לבטל את הגזירות. הוא מסר את הנפש למען עם ישראל. הוא כיפר על עם ישראל ובעיקר על תושבי הדרום". דיווח חי (אקטואליה)
מכל גווני הקשת נוהרים לביתו של ה'בבא אלעזר' זצ"ל, במסגרת ימי השבעה ● במהלך יום הניחומים הראשון נצפו רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור רבים שבאו להביע תנחומים והתקבלו במאור פנים על-ידי שורת המקובלים ● צלם "כיכר השבת", מאיר אלפסי, מגיש תיעוד מיוחד (גלריה)