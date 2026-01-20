בנתיבות כבר מרגישים את ההתרגשות באוויר. ההילולה המ"ב של סידנא בבא סאלי זיע"א יוצאת לדרך בציפייה לישועת הכלל והפרט וכמדי שנה ב-ד' בשבט, יום פטירתו, צפויים המוני בית ישראל, ובראשם אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות להגיע לציונו הקדוש השוכן בנתיבות. השנה, במלאות 42 שנים להסתלקותו של האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, נערכים במערך הרפואה בכוחות מתוגברים לקראת הגעת הקהל הרב.

בשנתיים האחרונות, על אף המורכבות הביטחונית ששררה בדרום, הילולת הצדיק התקיימה כרגיל בהשתתפות קהל המונים. כזכור, לפני שנתיים, בעת ההילולא שהתקיימה בשנת תשפ"ד, פקדו את המקום למעלה ממאה אלף איש, כשלאחר מכן התגלה גודל הנס, כשמחבלי חמאס כיוונו ירי רקטי לזמן שיא במהלך ההילולא, ואך בנס סוכלה כוונתם בזכות סידנא בבא סאלי.

בשנה שעברה פקדו את המקום כמאתיים אלף איש בקירוב ואילו השנה, ההערכות מדברות על גידול משמעותי במספר המגיעים, כאשר המשטרה צופה נוכחות של כרבע מיליון מתפללים. בשל כך, הנהלת מגן דוד אדום וראשי ארגוני ההצלה קיימו ישיבת עבודה מקצועית בראשות סמנכ"ל מד"א, גיל מושקוביץ, כדי לגבש את תוכנית האבטחה הרפואית.

בתיאום מלא עם משטרת ישראל, מאות מתנדבים של "הצלה דרום" וכוחות מד"א יאיישו עמדות רפואה בנקודות אסטרטגיות. עם תחילת האירועים, יתפרסו הצוותים בתוך מתחם הציון, בנתיבי הגישה ובשכונות העיר נתיבות, כשהם מצוידים באמבולנסים, אופנועי חירום, טרקטורונים וצוותים רגליים מהירים.

נוכחות כוחות מד"א – כנהוג באירועים המוניים אלה המאובטחים על ידי ארגון ההצלה הלאומי – תהיה מתוגברת במיוחד, תוך סנכרון רציף עם גורמי הביטחון והמשטרה, במטרה לשמור על שלומם וביטחונם של רבבות המתפללים.

כחלק מהמענה הרפואי הרחב, מד"א מפעיל את אלפי מתנדבי ארגוני ההצלה הפועלים תחתיו לאורך השנה בכל רחבי הארץ, ביניהם: הצלה, צוות הצלה, הצלה בית שמש, הצלה רחובות, החובש הר נוף, הצלה טבריה, הצלה פתח תקווה, הצלה שרון, הצלה אלעד, הצלה דרום, הצלה עמנואל, הצלה יבניאל, הצלה מודיעין עילית, הצלה צפת, הצלה חיפה, הצלה גלבוע, והצלה בגליל, מירון ועוד – במטרה להעניק מענה רחב ככל הניתן בעת ההילולא.

מנהל מרחב נגב במד”א, שמעון אלקובי, מסר כי "הילולת הבבא סאלי זיע"א הינה יעד עלייה לרגל של מאות אלפים מדי שנה. אנו נערכים לקליטת ההמונים שיבואו להשתטח על הציון הקדוש ולפעול ישועות. צוותי מד”א והצלה-דרום יהיו פרוסים בכל נקודה אפשרית כדי להבטיח את שלום המתפללים. זהו אירוע הילולא ענק – ואנו נערכים בהתאם".

סמנכ”ל הצלה דרום, מאיר אשכנזי, הוסיף כי "ארגון ההצלה הלאומי - מגן דוד אדום יחד עם מתנדבי הצלה-דרום, מאבטחים כמדי שנה את ההילולא, כאשר גם השנה, כוחות מתוגברים של מד"א לצד פרמדיקים, חובשים ומתנדבים יעמדו הכן לשמירת שלום המתפללים ולמתן מענה בעת חירום ובכל צורך רפואי. השילוב בין המסורת ארוכת השנים לבין המעטפת המקצועית של כוחות מד"א ומתנדבי 'הצלה', מבטיח שגם השנה יוכלו רבבות המשתתפים להתמקד בתפילה ובתחנונים ולפעול ישועות בבטחה בעז"ה".

כעת, כשההכנות הלוגיסטיות והרפואיות הושלמו, נותר רק להמתין למאות האלפים שיעלו לשפוך שיח על הציון הקדוש, בתקווה שזכותו של בעל ההילולא תעמוד לימין עם ישראל לישועות גדולות ולבשורות טובות.