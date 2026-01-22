יום ההילולה של רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, "סידנא בבא סאלי", הפך מזמן לאירוע לאומי שחוצה מגזרים. מאות אלפים זורמים לנתיבות, יוצרים פסיפס אנושי נדיר של חסידים, ליטאים, ספרדים ושאינם דתיים. אבל מה מסתתר מאחורי הניסים? מה היה סדר יומו של האיש ששינה את פני יהדות המזרח?

בראיון מיוחד לרדיו "כיכר FM", אירח אלי גוטהלף את הרב אברהם בליקשטיין, חתנו של ממשיך הדרך הבבא ברוך שליט"א ונכדו של הצדיק (מצד אמו), לשיחה אישית על הדמות שהפכה למגן הדור.

"האופרוף" של הצדיק

"עבורנו בבית, יום ההילולה הוא יום חג לכל דבר", פותח הרב בליקשטיין. הוא מסביר את התכונה הרבה כבר ימים לפני האירוע: "הזוהר הקדוש כותב שכל צדיק הוא בבחינת שבת, ויש לו השפעה שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי. אצל האשכנזים אומרים שהשבת שלפני ההילולה היא ה'אופרוף' (שבת חתן) של הצדיק. העם פשוט מצביע ברגליים – זה האירוע השני בגודלו בארץ אחרי מירון".

הרב בליקשטיין חושף כי בבא סאלי עצמו ראה ברבי שמעון בר יוחאי את "נשמת כל הצדיקים", והיה אומר שמי שאינו יכול להגיע לקבר רבו בחו"ל – שייסע למירון. "היום", הוא מוסיף, "הבבא סאלי הוא הרבי שמעון של הדרום. הם המגנים שלנו".

הסוד שבעליית הגג

אחד הקטעים המרגשים בראיון נוגע לתקופת מגוריו של הבבא סאלי במרוקו, בעיר ארפוד. הרב בליקשטיין מספר סיפור ששמע מסבתו (בתו הבכורה של הצדיק): "היא הייתה ילדה בת 8 וחשבה שאביה נסע למסע ארוך בין הכפרים כדי לבדוק שוחטים ומקוואות. לילה אחד היא מצאה את אמה עולה לעליית גג קטנה עם צלחת אוכל. היא גילתה שם את אביה, בחדר שגובהו מטר שישים בלבד, שבו הסתגר כדי ללמוד תורה באין מפריע. הוא אמר לה: 'בתי, אל תגלי לאף אחד'. הוא פשוט רצה שקט מהתפקידים הציבוריים כדי לעמול בתורה".

לדבריו, הגדלות בתורה היא הבסיס לכל המופתים: "אנשים שוכחים שהוא היה אב בית דין וראש ישיבה כבר בגיל 18. הוא מעולם לא לבש פיג'מה – הוא פשוט לא ישן. היה לומד עד שהיה מתעייף, מניח את הראש לחצי שעה וחוזר לתלמודו".

ניסים או טבע של צדיק?

כאשר גוטהלף שואל על הנטייה הליטאית-לוגית להטיל ספק בסיפורי המופתים, הרב בליקשטיין מציע זווית אחרת: "אין ניסים. עבור הצדיק, זה הטבע. הרמח"ל כותב שכל הבריאה נבראה כדי לשמש את הצדיק. אם הצדיק צריך ליטול ידיים במדבר - הקדוש ברוך הוא ימציא לו מעיין. אם הוא צריך לברך ברכת הלבנה והשמיים מכוסים - העננים יתפזרו. אבל זה קורה רק בזכות מסירות נפש. בלי מסירות נפש, לא שייך ניסים".

הוא מספר על פגישותיו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל עם הבבא סאלי: "הרב אליהו שאל אותו פעם: 'מה הסוד שלך?'. הבבא סאלי ענה לו בשתי מילים: 'העיניים והפה'. שמירת הקדושה של העיניים והדיבור היא זו שיוצרת את הצינור לברכות".

המהפך הליטאי

במהלך הראיון, גוטהלף משתף בשינוי האישי שעוברת משפחתו הליטאית, שבעבר התרחקה מענייני קברים וקמיעות: "אני רואה את זה אצל אבא שלי, פתאום יש צורך לחפש את מקורות הקדושה האלה. אולי ככל שהטומאה בעולם עולה, הצורך בחיבור לצדיק קורה מעצמו".

הרב בליקשטיין מסכים: "הנשמה של האדם מחפשת 'הטענה'. כשאתה נמצא באווירה של ההילולה, הצדיק מחזיר לך כוח של שמחה ותפילה. זה לא קסם – זו התחברות לצינור של שפע".

טיפ למבקרים בציון

לסיום, מבקש הרב בליקשטיין מהמוני העולים לנתיבות לא לבוא רק מתוך סקרנות: "כדי להתחבר לצינור, צריך לעשות 'מתאם'. איך? להרהר בתשובה לפני שנכנסים, לרצות להיות יהודי טוב יותר ולשמוח בשמחתו של הצדיק שמתעלה בעולמות העליונים. השילוב של יום כיפור (בתפילה) ושמחת תורה (בחוץ) הוא זה שמביא את הישועה".