הסימן שנתנו חז"ל לימי עקבתא דמשיחא, היוקר יאמיר, מורגש היטיב ובפרט אצל ציבור החרדים אל דבר ה' הסובלים מגזירות חוזרות ונשנות המכבידות על היכולת להתפרנס בכבוד – וזה בדיוק הזמן לנצל את ההזדמנות הנדירה של פתיחת שערי הפרנסה!

רבי מרדכי גרוס, המשפיע הנודע רבי אלימלך בידרמן, רבי שריאל רוזנברג והמשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל, יעתירו עלינו, תורמי 'ועד הרבנים', במקום המסוגל לפרנסה בקברו של רבי יהודה בר עילאי.

מעמד התפילה, ביום שלישי פרשת בשלח, היום בו נקרא כולנו את פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום כסגולה הידועה, מתקיים בזמן המסוגל ובמקום המסוגל – יחד עם כח הצדקה הבוקעת שערי שמיים ופותחת עבורנו את שערי הפרנסה.

לסיוע ולשליחת שמות ובקשות למעמד התפילה המסוגל לחצו כאן>>>

גדולי ישראל שליט"א אף יחתמו במעמד זה על שטר הפרנסה, שהקב"ה יפתח לתורמי 'ועד הרבנים' "שערי פרנסה, שערי הצלחה, שערי סייעתא דשמיא, להצליח כל מעשי ידיהם ולזמן להם פרנסתם בשפע ובנקל ובהיתר, ויזכו לגדל צאצאיהם ולהשיאם בכבוד וברווח בלי עול וחובות".

"מידה כנגד מידה", פוסקים מרנן ורבנן שליט"א, "אשר הרימו תרומתם הנכבדה להצדקה הקדושה וההגונה "ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק", למען הצלת אלפי נפשות במצוקה מכל רחבי ארץ ישראל".

באותו הזמן ממש, יעלו שלוחי 'ועד הרבנים' לקברו הנודע של בעל הסגולה רבי מנחם מנדל מרימינוב זיע"א שבפולין שכתב: "סגולה לפרנסה לקרא פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי פרשת בשלח", ויאמרו את 'פרשת המן' כמופיע בסגולה, בתפילה מיוחדת על הפרנסה, ולמנוע כל צר ומשחית מעם ישראל.

בחודשים האחרונים, ובעקבות המצב בארץ ישראל, גברו הבקשות והוקמו עשרות קרנות חדשות, לסייע ולתמוך במשפחות רבות שמטה לחמם נשבר, הן בעקבות מצב כלכלי דחוק, והן מפני אסונות וטרגדיות ל"ע, מלבד הסיוע של 'ועד הרבנים' לאלפי משפחות מדי חודש בחודשו, וב'ועד הרבנים' קוראים לציבור לעמוד לימין המשפחות, ולזכות ב'מידה כנגד מידה' לפרנסה ברווח.

לסיוע ולשליחת שמות ובקשות למעמד התפילה המסוגל לחצו כאן>>>