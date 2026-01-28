בראשות המקובל הגר"י הלל: המעמד המרכזי של 'תיקון שובבי"ם'

ביום חמישי הקרוב, לקראת סיומו של השבוע הרביעי של ימי השובבי"ם, י"א בשבט, עיני הכל נשואות אל היכל ישיבת המקובלים 'אהבת שלום', שם יתקיים המעמד המרכזי והנשגב של 'תיקון שובבי"ם' עבור תורמי צדקת 'קופת העיר'.

במרכז המעמד יעמוד ראש חכמי הנגלה והנסתר בדורנו, הגאון רבי יעקב הלל, אשר יקיים יחד עם חכמי ורבני חברת 'אהבת שלום' המשתתפים במניין התיקון, את סדר התרת קללות ותפילת 'עננו הגדול' המקובל מרבינו הרש"ש הקדוש. במהלך שעת הרצון, יוזכרו בפרטות כל שמות תורמי הקופה שנרשמו מבעוד מועד לתיקון הנשגב.

לקראת המעמד, פורסמו הכרעותיהם של גדולי הדור לגבי סדרי הפדיון הראויים לכתחילה, כאשר בסיום המעמד יחתום הגר"י הלל על שטרות התיקון המיוחדים שיישלחו לתורמים, לאות ולעדות על התיקון והצדקה.

להלן פירוט המסלולים כפי שהתקבלו מבית ההוראה, בהתאם לשערי המטבע והכסף העדכניים:

מסלול א': תיקון הרמ"א (פדיון ארבעים תעניות) על פי פסק הרמ"א (יו"ד סי' של"ד), מי שזקוק לתיקון ואינו יכול להתענות 40 יום, ייתן פדיון לצדקה. החשבון המובא בהלכה הוא י"ב פשיטין לכל יום, בתוספת י"ח פשיטין עבור קרבן חטאת, ובסך הכל תצ"ח פשיטין.

מסלול ב': תיקון האר"י (פדיון פ"ד תעניות) מקובל מרבנו האר"י הקדוש כי על העבירה יש להתענות פ"ד (84) תעניות. למי שאינו יכול להתענות, הפדיון הוא י"ב פשיטין ליום, ובסך הכל תתר"ח פשיטין.

מסלול ג': תיקון כל העוונות (כ"ו אלף פרוטות) תיקון המקובל מגדולי מקובלי עדות המזרח, הכולל נתינת צדקה בסך כ"ו אלף פרוטות כנגד שם הוי"ה.

כמו כן, קיימת אפשרות לתרומה במסלול "איש כמניין שמו" (כופר נפש), כפי שהורה הגר"מ שטרנבוך כסגולת הרמב"ן.

