טרגדיה קשה ומזעזעת פקדה את העיר אופקים ששקעה באבל כבד עם היוודע הידיעה המרה על פטירתו של אחד ומיוחד מבני העלייה שבעיר, האברך היקר והנעלה, הג"ר חנן בונפלד ז"ל. המנוח השיב את נשמתו לבוראה בטהרה והוא בן 50 בלבד, מותיר אחריו משפחה ענפה ושבורה.

דמותו של רבי חנן ז"ל הייתה חלק בלתי נפרד מנוף התורה בעיר. במשך עשרים וחמש שנה הוא היה ספון בבית המדרש, אברך משי עדין נפש וצלול דעת, שישב והגה בתורה הקדושה בכולל שהוקם על ידי האדמו"ר הרה"ק רבי אלעזר אבוחצירה זצוק"ל. מכריו מספרים על דמות שהייתה סמל של פשטות והסתפקות במועט, איש שמעולם לא ביקש לעצמו גדולות, וכל מאווייו היו לשבת בבית ה' ולשקוד על דלתותיו.

האסון החל להתרגש על המשפחה לפני קצת יותר משנה, אז התברר כי המחלה הנוראה מקננת בגופו המזוכך. במשך שנה שלימה הוא נשא את ייסוריו באהבה ובדומייה, כשבני המשפחה, ובראשם רעייתו המסורה, סובבים אותו במסירות אין קץ. זו הייתה שנה של גבורה יהודית, בה עמדה המשפחה במבחן אמונה קשה מנשוא.

בימים האחרונים חלה הידרדרות דרמטית ופתאומית במצבו הרפואי. אף שהרופאים העריכו בתחילה כי נותר לו עוד חודש לחיות, גזרת שמים הייתה מהירה וכואבת יותר. כשהתברר שאין עוד תקווה בדרך הטבע, הוא אושפז בבית החולים 'סורוקה', אך המצב התדרדר במהירות מסחררת. הטרגדיה התעצמה כשהילדים בבית לא הספיקו אפילו להגיע ולהיפרד מאביהם הנערץ. רק האמא המסורה והבן עמדו שם, ברגעים הקשים והנוראים, כשהוא משיב את נשמתו לבורא עולם.

מסע הלוויה קורע לב יצא ברחובות אופקים, בהשתתפות קהל רב, רבנים וראשי ישיבות שביכו את האבדה. הספידוהו מרורים ראש ישיבת תפרח רבי אביעזר פילץ, והגאון רבי פינקוס, שעמדו על גדלותו בתורה ועל החלל העצום שנפער. בלוויה השתתף גם האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירה.

אנשי הצדקה שנכנסו בעובי הקורה מיד בתום ההלוויה, גילו במהרה את גודל השבר בבית משפחת בונפלד. בבית נותרה האלמנה השבורה, גב' בונפלד שתחי', מורה בבית ספר שעמלה כל חייה לפרנסת הבית כדי שבעלה יוכל לשקוד על תלמודו, כשהיא ניצבת לבדה מול עול בלתי נתפס: 11 יתומים נותרו בבית!

הבת הגדולה נישאה רק לפני כשנה, אך בבית נותרו עוד 9 בנות ושני בנים שטרם נישאו. הקטן שבהם, ילד רך כבן 5 בלבד, נותר יתום מאבא. המצב הכלכלי בבית מוגדר כקשה מנשוא; מדובר במשפחה שחיה כל השנים בצמצום ובפשטות קיצונית, ואין להם בעולמם אלא את דירת המגורים הצנועה שלהם. האבא, שהסתלק בחטף, לא השאיר אחריו מאומה מלבד שם טוב וזכויות לרוב, מותיר את השאלה המהדהדת באוויר: איך תוכל האלמנה לגדל לבדה 11 יתומים ולהשיא 9 בנות הממתינות לפרקן?

