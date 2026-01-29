גדו"י במעמד תפילה מרגש בשער הפרנסה ביום המסוגל - גלריה מסכמת

במעמד רב רושם: "התאספנו כאן במערת קברו הקדוש של התנא האלוקי רבי יהודה בר עילאי להעתיר ולהתחנן בעד תורמי ועד הרבנים, שיזכו לפרנסה ועשירות גדולה בלי שום עגמת נפש"

ביום שלישי פרשת בשלח, יום המסוגל לשפע ולישועה, התקיים מעמד תפילה מרגש ורב־רושם בשער הפרנסה – מערת קברו הקדוש של התנא האלוקי רבי יהודה בר עילאי זיע״א.

למקום עלו במיוחד חברי בית הדין הגדול של גדולי הדור עמוד הישועות רבי מרדכי גרוס, המשפיע רבי אלימלך בידרמןוהמשגיח הצדיק רבי בנימין פינקל.

יחד עמדו שעה אורכה והעתירו באמירת "פרשת המן" שניים מקרא ואחד תרגום, ואח"כ העתירו בתפילה וחתמו על פסק מיוחד של פרנסה ועשירות, עבור תורמי ועד הרבנים מתוך אמונה בכוח הצדקה והתפילה.

ש "אמא, מי יקח אותי לחיידר?": 5 יתומים קמים הבוקר משבעה למציאות קשה אסף מגידו | מקודם

הגה״צ רבי אלימלך בידרמן הלהיב את הלבבות בדברים נרגשים על גודל הזכות להתפלל בכל יום על הפרנסה. בדבריו עמד על נקודה עמוקה, ואמר כי יש לו ראיה ברורה: אילו שפע הפרנסה היה גורם לריחוק מעבודת ה’, היה היצר הרע דואג שלכל יהודי תהיה פרנסה בהרחבה. אלא שהמציאות הפוכה – היצר הרע יודע שכאשר ליהודים יש פרנסה בשפע, הם יכולים לעבוד את הקב״ה בשמחה, ביישוב הדעת ובכוחות מחודשים. ולכן אנחנו עכשיו מתפללים על כל התורמים של ועד הרבנים שיהיה להם פרנסה בשפע וככה יוכלו לעבוד את ה' עוד יותר טוב.

עוד הדגיש המשפיע כי הקב״ה ממתין בכל יום לתפילות עם ישראל על ענייני הפרנסה, שכן תפילות אלו יוצרות קשר תמידי ועמוק בין האדם לבוראו. בדבריו שיבח במיוחד את תורמי ועד הרבנים, הזוכים להשכיל ולעשות את הסגולה הנעלה ביותר לעשירות - נתינת צדקה הגונה ונאמנה לאלפי מקרי מצוקה בכל רחבי הארץ, צדקה שהיא הצלת נפשות ממש, ומביאה שפע וברכה משמים לכל השותפים בה.

לאר מכן גדולי התורה התכנסו יחד במקום השפע נשאו תפילה נרגשת מעומק הלב על משפחת תורמי ועד הרבנים שיזכו לפרנסה ברווח, לעשירות גדולה ולשפע של ברכה – בלי שום עגמת נפש, בזכות הצדקה והתפילה.