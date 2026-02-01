המראות בביתו של רבי חיים פיינשטיין, היו מרגשים ויוצאי דופן. מולו הונחו רשימותיהם של 95 יתומים ויתומות העומדים להקים את ביתם בקרוב. אלו לא רק שמות; אלו סיפורי חיים של שנים קשות, של יתמות מוקדמת ושל נדודים וייסורים. כעת, כשהם מגיעים אל סף החופה, המחסור הכלכלי מאיים להעיב על השמחה המעטה שעוד נותרה להם.

"שלא יעמדו בבושת פנים"

בפנייה נרגת שיוצאת מן הלב, פנה רבי חיים פיינשטיין אל הציבור: "אחינו בני ישראל! המדובר על 95 יתומים רחמנא ליצלן שעברו עליהם הרבה שנים קשות וייסורים. כעת הם באים לצורך נישואיהם ואין להם במה להתפרנס... ההוצאות גדולות."

רבי חיים פיינשטיין הדגיש כי המטרה היא אחת: לאפשר לנשמות המיוסרות הללו להקים בית בישראל בכבוד. "אנחנו פונים לכל נדיב לב, לכל יהודי רחום וחנון. כל תרומה, החל מעשרה שקלים לכל יתום, תסייע שיוכלו להקים בית בישראל מתוך שמחה".

95 חופות של חסד

הקרן המיוחדת שהוקמה על ידי 'ועד הרבנים' נועדה לכסות את ההוצאות ההכרחיות ביותר – מאולם ועד נדוניה בסיסית – עבור 95 חתנים וכלות יתומים. רבי חיים פיינשטיין שיבח את פועלו של הועד: "ועד הרבנים שידועים בגדולתם, המה למען אלמנות ויתומים – הם עוזרים להם ותומכים בהם."

ההבטחה והתפילה: "מידה כנגד מידה"

אך לא רק עזרה ליתומים יש כאן. הגר"ח פיינשטיין יוצא בבשורה לתורמים: תפילה מיוחדת בערב ראש חודש אדר.

הרב יעלה לקברו המסוגל של התנא רבי אבדימי דמן חיפה, מקום הידוע כפתח לישועות גדולות, ויעתיר באופן אישי על כל מי שייקח חלק בסיוע ליתומים.

"בזכות זה נזכה לישועות מרובות על כל הכלל ועל כל יחיד ויחיד שתורם".

"כנגד מידה יזכו כל התורמים להשיב בניהם ברחבות יד ובהצלחה".

"יזכו לישועות גדולות ויעשו בקרוב שידוכים הגונים, ונחת מהילדים והנכדים".

אל תשאירו אותם לבד תחת החופה

השמיעו את קולכם וענו לקריאת הקודש. בערב ראש חודש אדר, כשהגר"ח פיינשטיין יעמוד בתפילה, השם שלכם יכול להיות שם – בזכות החסד שעשיתם עם היתומים.

זכרו את בקשת הגר"ח פיינשטיין: רק 10 ש"ח לכל יתום (סה"כ 950 ש"ח - ניתן לחלק לתשלומים), ויש לכם חלק ב-95 בתים חדשים בישראל.

