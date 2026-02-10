אחרי ה'שבע ברכות', יושבים 'שבעה': הטרגדיה המזעזעת באלעד

העיר אלעד עטופה ביגון קודר. בבית משפחת לישינסקי, שרק לפני ימים ספורים עוד הדהדו בו צלילי שמחה וריקודים, שוררת כעת דממה מעיקה, דממה של שבר וכאב שאין לו סוף. מנחמים רבים גודשים את הבית, אך המילים נעתקות מהפה מול המראה קורע הלב: עשרה יתומים, חלקם ילדים רכים, שבעה מביניהם עדיין לא באו בברית הנישואין, יושבים על הארץ.

הטרגדיה המטלטלת הכתה בתדהמה ובאבל כבד את בוגרי ישיבת תפרח ואת תושבי העיר, המתקשים לעכל את הבשורה המרה. הרה"ג רבי דוד לישינסקי זצ"ל, מחשובי האברכים בעיר ודמות מופת של עובד ד' באמת, הסתלק לבית עולמו לאחר ייסורים קשים ומרים, והוא בן 51 בלבד.

רבי דוד זצ"ל, שנולד בבני ברק לאביו הגה"צ רבי אהרן משה לישינסקי זצ"ל, היה דמות מוערכת מאוד בכולל 'מדרש אליהו' בו שקד על תלמודו. חבריו לבית המדרש מספרים על אברך כמדרשו, שכל חייו היו מקשה אחת של תורה ויראת שמיים טהורה. גם בתקופת מחלתו, כשגופו התייסר, רוחו נותרה איתנה.

אחד מידידיו הקרובים, שישב בבית האבלים, תיאר בקול חנוק את המצב הקשה: "רבי דוד היה עמוד התווך של הבית. יראת השמים שלו קרנה על כל סובביו. כעת, כשהוא איננו, הבית פשוט קורס. אין מי שיביא לחם הביתה, אין מי שידאג לצרכים המינימליים של היתומים. חוב קדוש מוטל עלינו שלא לתת לבית הזה להתפרק לגמרי".

המנוח הותיר אחריו עשרה ילדים, כאשר שבעה מתוכם טרם נישאו. הגדול שבהם עדיין נער צעיר, והקטנים זקוקים למשענת יציבה כדי לשרוד את השבר הנורא. האלמנה, הגב' לישינסקי שתחי', בתו של הרה"ג רבי אשר הכהן זריצקי שליט"א בנו של הסופר הנודע רבי דוד זריצקי ז"ל, ניצבת כעת לבדה במערכה, שבורה ורצוצה, כשעול הפרנסה וגידול היתומים מוטל על כתפיה.

נוכח המקרה המחריד, הוחלט על הקמת קרן חירום מיוחדת. הציבור נקרא להתגייס מיידית ולהושיט יד תומכת למשפחה, כדי להבטיח שלפחות הדאגה הכלכלית תוסר מליבם השבור של היתומים והאלמנה.

לעזרה דחופה ליתומי הרב לישינסקי זצ"ל הקליקו כאן>>>