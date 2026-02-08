כיכר השבת
"תתברכו בכל הברכות"

רחמנות: כלה יתומה, בודדה בעולם מתחננת לעזרתנו הדחופה

היא נותרה לבד בעולם אחרי שגם אמא וגם סבתא נפטרו אחרי מחלות קשות, ועכשיו היא זקוקה לעזרתנו הדחופה כדי לחתן את עצמה | אבי תנועת הקירוב, הגרי"ד גרוסמן, מתגייס להצלתה ומבטיח: "תתברכו בכל הברכות" | תורמים עכשיו (חרדים)

אמ
מקודם |
הגרי"ד גרוסמן (צילום: באדיבות המצלם)

בצפון הארץ מתכוננת כלה צעירה להיכנס לחופה. רגע שאמור להיות שיא של שמחה, כשהיא עטופה בקרובי משפחתה, אך עבורה זהו רגע כואב של בדידות מוחלטת.

אמה נפטרה לפני תשע שנים, לאחר מאבק במחלה נדירה בדם. מאז, חייה השתנו ללא היכר. המשפחה התפרקה, הבית חדל מלהיות עוגן.

במהלך השנים נותרה לצידה דמות אחת בלבד: הסבתא. קשר עמוק, קרוב, מחזק. אך גם היא נפטרה בשנה האחרונה – והכלה נשארה לבדה. ממש לבדה.

הבדידות והכאב גבו מחיר כבד, והיא נזקקה לטיפולים רפואיים כדי להצליח להתמודד, להתחזק, ולהמשיך הלאה.

ברוך ה', כעת היא עומדת היום לפני נישואין. אך כאשר מגיעים לפרטים הפשוטים של חתונה – מתבררת המציאות הקשה: אין לה כלום.

תורמים עכשיו ומחתנים את הכלה היתומה הבודדה בעולם >>>

גם החתן מגיע מרקע משפחתי מורכב. גם מאחוריו אין מי שיתמוך, אין גב כלכלי, ואין אפשרות ממשית לערוך חתונה.

זהו סיפור של חתן וכלה יתומים – שמבקשים רק דבר אחד: להתחיל חיים משותפים. אבל בלי עזרה – אין להם אפילו את האפשרות הבסיסית להיכנס לחופה.

אבי תנועת הקירוב, מרן הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, המכיר אישית ובצורה עמוקה את כל פרטי הסיפור ואת שני הצדדים, נחלץ לעזרתם. בצעד נדיר הוא פונה לציבור ומבקש לפתוח את הלב, בצורה מכובדת הראויה לנישואי כלה יתומה.

הרב גרוסמן מבטיח: בזכות רבבות הזכויות האדירות שזכה להן – של רבבות חוזרי בתשובה ששינו את חייהם בזכות פועלו – כל מי שייענה לקריאה ויהיה שותף כעת, יזכה לישועות גדולות.

תורמים עכשיו ומחתנים את הכלה היתומה הבודדה בעולם >>>

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצדקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר