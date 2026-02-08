רחמנות: כלה יתומה, בודדה בעולם מתחננת לעזרתנו הדחופה

בצפון הארץ מתכוננת כלה צעירה להיכנס לחופה. רגע שאמור להיות שיא של שמחה, כשהיא עטופה בקרובי משפחתה, אך עבורה זהו רגע כואב של בדידות מוחלטת.

אמה נפטרה לפני תשע שנים, לאחר מאבק במחלה נדירה בדם. מאז, חייה השתנו ללא היכר. המשפחה התפרקה, הבית חדל מלהיות עוגן.

במהלך השנים נותרה לצידה דמות אחת בלבד: הסבתא. קשר עמוק, קרוב, מחזק. אך גם היא נפטרה בשנה האחרונה – והכלה נשארה לבדה. ממש לבדה.

הבדידות והכאב גבו מחיר כבד, והיא נזקקה לטיפולים רפואיים כדי להצליח להתמודד, להתחזק, ולהמשיך הלאה.

ברוך ה', כעת היא עומדת היום לפני נישואין. אך כאשר מגיעים לפרטים הפשוטים של חתונה – מתבררת המציאות הקשה: אין לה כלום.

תורמים עכשיו ומחתנים את הכלה היתומה הבודדה בעולם >>>

גם החתן מגיע מרקע משפחתי מורכב. גם מאחוריו אין מי שיתמוך, אין גב כלכלי, ואין אפשרות ממשית לערוך חתונה.

זהו סיפור של חתן וכלה יתומים – שמבקשים רק דבר אחד: להתחיל חיים משותפים. אבל בלי עזרה – אין להם אפילו את האפשרות הבסיסית להיכנס לחופה.

אבי תנועת הקירוב, מרן הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, המכיר אישית ובצורה עמוקה את כל פרטי הסיפור ואת שני הצדדים, נחלץ לעזרתם. בצעד נדיר הוא פונה לציבור ומבקש לפתוח את הלב, בצורה מכובדת הראויה לנישואי כלה יתומה.

הרב גרוסמן מבטיח: בזכות רבבות הזכויות האדירות שזכה להן – של רבבות חוזרי בתשובה ששינו את חייהם בזכות פועלו – כל מי שייענה לקריאה ויהיה שותף כעת, יזכה לישועות גדולות.

