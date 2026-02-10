היום, במלאת ה'שלושים' לפטירתה הטראגית של האישה החשובה והצדקנית, מרת מרים טולידאנו ע"ה, השקט בבית ברמות א' רועם ומטלטל. במהלך ימי ה'שבעה' הבית היה מלא. רבניות, תלמידות, ומנחמים שזכרו חסד נעורים לאביה הגדול, רבי אליהו אלפסי זצ"ל, משמשו הנאמן של סידנא בבא סאלי זיע"א. כולם באו, בכו, וניסו לנחם.

אבל היום, חודש אחרי, המנחמים חזרו לשגרה, והיתומות נשארו לבד עם האימה.

הטרגדיה התרחשה כרעם ביום בהיר. ליל שבת קודש פרשת וישלח. בבית אמה האלמנה, בתוך קדושת השבת, קרסה לפתע הרבנית מרים. בת 45 בלבד הייתה, בשיא כוחה, בשיא נתינתה. דקות ספורות לאחר מכן, מול עיניהן הכלות של בנותיה, נקבעה פטירתה.

מרת מרים ע"ה לא הייתה רק אמא פרטית. כיועצת חינוכית ב"סמינר החדש" וכמחנכת דגולה, היא הייתה הכתובת לאלפי דמעות של בנות ישראל. היא ידעה לאחות שברים של אחרים, לתת כוח, להפיח תקווה. אבל כעת, מי יאחה את השברים של בנותיה שלה?

המצב בבית משפחת טולידאנו מוגדר על ידי עסקני הצדקה המעורים בפרטים כ"פיקוח נפש רוחני וגשמי". בבית נותרו חמש בנות, כאשר ארבע מהן עדיין לא זכו להקים בית. ארבע נערות צעירות שביום אחד העולם חרב עליהן.

"המצב קריטי", זועק אחד הרבנים המקורבים למשפחה, "זה לא רק הכאב על האמא שהלכה. הבית פשוט חדל לתפקד. אין מי שיבשל ארוחה חמה, אין מי שיכבס, אין מי שיראה שהבנות קמות בבוקר ומתפקדות. האבא, הרה"ג ר' ניסים שיבלחט"א, שבור ורצוץ מהאסון, והחשש הגדול הוא שהמשפחה כולה תתפרק חלילה".

הזעקה שעולה כעת, ביום השלושים, היא לא למותרות. היא להצלה בסיסית. כדי שהטרגדיה הנוראה של אובדן האם לא תהפוך חלילה לטרגדיה כפולה ומכופלת של התמוטטות היתומות, חייבים לייצר רשת ביטחון מידית.

מדובר על הצורך הדחוף במימון עזרה יומיומית לניהול הבית, אישה שתכנס למלא את הפונקציות הטכניות שהאמא מילאה, כדי שהבנות יוכלו לנסות ולשקם את חייהן. ומעבר לכך, הקמת קרן בסיסית שתבטיח שארבע הבנות הללו יוכלו להתחתן בכבוד מינימלי, בלי הבושה והפחד שליוו אותן בחודש האחרון.

רבותינו גדולי הדור, המודעים למצב החמור בבית משפחת טולידאנו, יצאו בקריאה נדירה של "הצלת נפשות". הם מזכירים את הבטחתו המפורשת של הקב"ה, אבי יתומים ודיין אלמנות: "אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך".

ביום השלושים, כשדמעות היתומות עדיין רותחות, זו ההזדמנות האחרונה שלנו לעצור את כדור השלג הזה לפני שיתרסק.

