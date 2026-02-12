עיניים רבות נשואות אל עבר ציון הקודש בעיר קניגסברג. ביום חמישי הקרוב, כ"ה בשבט, יחול יום ההילולא של רבן של ישראל מייסד וראש תנועת המוסר, רבי ישראל מסלנט זיע"א. כידוע מעבר לגאונותו העצומה בנגלה ובנסתר, מסר הגר"י סלנט את נפשו ממש, בכל כוחו ובכל דמו, עבור יתומים, אלמנות ובני עניים. זעקתם השבורה הייתה זעקתו האישית.

בימים אלו יוצא לציון הק' המשגיח רבי חזקיהו יוסף מישקובסקי, שטורח ונוסע במיוחד אל קניגסברג הרחוקה, לכבוד יום ההילולא קדישא של קדוש ישראל מסלנט.

מסע זה מוקדש למטרה אחת בלבד. להעתיר, לזעוק ולהתחנן על תורמי "מגבית רבי ישראל סלנטר" של 'קופת העיר', הפותחים את ליבם עבור בני עניים, יתומים ואלמנות השרויים במצוקה קשה.

ההתרגשות עצומה לנוכח סגולת היום. ההבנה הברורה שניצבת בבסיס המסע היא שכשם שרבי ישראל סלנטר סייע בכל כוחו בחיים חיותו לשבורי הלב, כך כעת, ממקום מושבו בגנזי מרומים ביום ההילולא המסוגל, הוא יפעל ישועות פלאיות למסייעים לאותם בני עניים.

ש אחרי ה'שבע ברכות', יושבים 'שבעה': הטרגדיה המזעזעת באלעד נחמן שטרנהרץ | מקודם

ההבטחה המרחפת מעל המעמד היא שכל תורם יזכה לראות בקרוב ממש ישועת ד' גלויה, עד ימי הפורים הבעל"ט.

במעמד התפילה המרטיט בציון, המשגיח שליט"א יקרא ויזכיר כל שם ושם בפרטות ובמתינות, ביום שבו שערי שמיים פתוחים לקבלת התפילות ולבקיעת רקיעים.

אך הבשורה האמיתית, זו שגורמת לרבים להזדרז ולהבטיח את מקומם, היא השטר ההיסטורי שיחתם במקום. מיד לאחר סיום התפילה בציון הקדוש, יתיישב המשגיח ויחתום בעצמו על שטר "ישועות פלאיות בציון רבי ישראל מסלנט". שטר נדיר זה יוענק אך ורק למי שיקבל על עצמו את הזכות העצומה של החזקת בני עניים לחודש אחד, או תמיכה באלמנה אחת.

יום ההילולא קרב. היתומים משוועים לעזרה וזכותו של מייסד תנועת המוסר עומדת להגן ולהושיע את מי שמרחם עליהם וממשיך את דרכו בקודש.

לתרומה, למסירת שמות ולקבלת השטר לישועה עד פורים הבעל"ט לחצו כאן >>>