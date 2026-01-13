משפחה חרדית על סף התמוטטות: הרב ברוך רוזנבלום בפניה חריגה

משפחה חרדית מתמודדת בימים אלו עם מציאות חריגה וקשה, לאחר שאם המשפחה, המטפלת זה שנים בילד סיעודי הזקוק להשגחה מלאה סביב השעון, נפלה בעצמה למשכב ואינה מסוגלת עוד לתפקד. הבית, שגם קודם לכן התנהל על קצה גבול היכולת, מצא את עצמו בן־לילה במצב של קריסה מוחלטת.

הילד, החולה במחלה קשה, זקוק להשגחה רצופה עשרים וארבע שעות ביממה, ללא אפשרות לעזוב אותו אפילו לרגע אחד. במשך שנים נשאו ההורים בעול הכבד במסירות מעוררת השתאות, תוך ויתור על שגרה, עבודה מסודרת וחיי משפחה רגילים. אלא שבמהלך הטיפול המפרך בילד, נפגעה האם פגיעה קשה, ומצבה הידרדר עד שאף היא נזקקת לטיפול ולעזרה מתמדת.

לא נעמוד מנגד - חייבים לסייע - כנסו >>

כעת מוטל הטיפול בילד הסיעודי ובאם החולה על כתפי האב ושאר בני הבית. אין מי שיבשל, יכבס וינקה, אין מי שיחזיק את סדרי הבית הבסיסיים, ומעבר לכך – האפשרות לפרנסה כמעט ואינה קיימת. מדובר במציאות שבה הצרכים הבסיסיים ביותר אינם מכוסים, והמאבק הוא יומיומי, פיזי ונפשי כאחד.

למצב החריג נחשף המגיד המישרים, הגאון רבי ברוך רוזנבלום, שבצעד נדיר שחרג ממנהגו בחר להעיד מכלי ראשון על המצוקה. בדבריו תיאר את הבית כ“ספינה טרופה בלב ים”, והדגיש כי “אפילו עבור ההוצאות המינימליות – אין כדי להחזיק את הבית”. הרב פנה לציבור בקריאה ברורה “לשאת בעול” ולסייע למשפחה, והבטיח כי “בוודאי מידה כנגד מידה – מי שעוזר למשפחה, הקב"ה עוזר לו”.

המשפחה, כך מתברר, אינה מבקשת מותרות או שיפור תנאים, אלא מענה בסיסי שיאפשר לה להחזיק מעמד נוכח מציאות שאין בה רגע של הפוגה. גורמים המעורים בפרטים מבהירים כי ללא סיוע דחוף, קיים חשש ממשי לקריסה מוחלטת של הבית.

לסיוע דחוף הקליקו כאן>>>