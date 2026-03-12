ברוך שאמרהמגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשות ויקהל פקודי • צפומגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשות 'ויקהל פקודי' - פרשת החודש | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים)כהכיכר השבת | 14:07השיעור לפרשות ויקהל פקודי - פרשת החודש - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעדהשיעור לפרשות ויקהל פקודי - פרשת החודש| צילום: צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:13:26השיעור לפרשות ויקהל פקודי - פרשת החודש (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד)הרב ברוך רוזנבלוםפרשת ויקהל פקודיברוך שאמרפרשת החודשהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:פרשות ויקהל-פקודי: האם מותר לעבור ליד מנורה הנדלקת מחיישן?יגאל גרוס|14:18הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשות 'ויקהל-פקודי' • צפו כיכר השבת|14:01פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כשעם ישראל מתאחד - נבנית קדושה | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:00 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"הארץ", סבתא מארי ו-6,000 חבילות ממתקים // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אריה ברונר שר ומדבר על פרשת ויקהל פקודי תשפ"ואריה ברונר|09:49כשבעלך לא סגר את המקפיא | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת כי תשא • צפוהרבנית גילי|05.03.26
