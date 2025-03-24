צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 13', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת ויקהל פקודי (יהדות)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ויקהל - פקודי, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מהי הברכה אותה ברך משה רבינו את בני ישראל, לאחר תרומתם לבניית המשכן? וגם: כיצד המהרש"א למד מפרשת השבוע, שבאפשרותו לברך את התורם לבניית ישיבתו שיזכה בבן זכר? | צפו (יהדות)