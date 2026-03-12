מעשה רקם מבט על פרשות ויקהל פקודי: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו פרשות ויקהל פקודי - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות)