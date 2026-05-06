התפאורה שהטעתה את כולם אשליה אופטית בלב נתניה; כשלרגע היה נדמה כי הרב הראשי נצפה בחצר הציון במירון האם הרב הראשי, הגאון רבי קלמן בר, נצפה במירון בל"ג בעומר? התמונות שהופצו ברשת צולמו דווקא בנתניה. וזאת לאחר שבמעמד ההדלקה בחסידות זלאטשוב הוקמה תפאורה המדמה במדויק את חצר הציון, מה שיצר אשליה אופטית מרהיבה. הרב הראשי, המקפיד לכבד את כל רבני העיר, הגיע להשתתף לכמה דקות וצולם על רקע המערה | לאחר המעמד ערך האדמו"ר טיש מרומם לחסידיו, ורק למחרת פקד את אתרא קדישא מירון האמיתי, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:37