מתקרבים להסכם?

טראמפ מאיים: "אם איראן לא תחתום על ההסכם - ההפצצות יתחילו ברמה גבוהה בהרבה"

הנשיא טראמפ פרסם הודעה דרמטית: אם איראן תסכים להסכם המתגבש - המלחמה מולם תסתיים • "אם לא" - כתב הנשיא טראמפ: "ההפצצות יתחילו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה" | האיום מגיע על רקע דיווחים על ההסכם | הפרטים (חדשות בעולם)

הנשיא דונלד טראמפ פרסם כעת (רביעי) הודעה דרמטית ברשת החברתית שלו, בה הציב אולטימטום ברור לממשל האיראני: אם תסכים למוסכם - מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור יוסר, אך אם לא - ארצות הברית תשגר תקיפות בעוצמה חסרת תקדים.

"בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שסוכם עליו, מה שאולי הוא הנחה גדולה, מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן", כתב .

עוד הוסיף וכתב הנשיא: "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם".

האיום מגיע על רקע דיווחים סותרים מוושינגטון וטהראן. מחד גיסא, דיווחים אמריקאיים מלמדים כי שני הצדדים קרובים להסכם היסטורי שיכלול הקפאת העשרת אורניום למשך 12-15 שנה, הסרת סנקציות בהדרגה ופיקוח בינלאומי מוגבר על המתקנים הגרעיניים.

מאידך גיסא, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר היום בבייג'ינג כי ארצו תסכים רק ל"הסכם הוגן ומקיף" - ביטוי המתפרש באיראן כדרישה להסרה מוחלטת של כל הסנקציות והקפאת הנכסים.

יצוין כי טראמפ הודיע אמש על השהיית מבצע 'פרויקט חופש' במצר הורמוז, תוך שהוא מציין "התקדמות משמעותית לעבר הסכם סופי ומוחלט". עם זאת, המצור הימי על איראן נותר בתוקפו המלא, והוא עולה לטהראן כ-500 מיליון דולר ביום בהכנסות אבודות.

במקביל לדיפלומטיה, המתיחות בשטח נמשכת. אתמול דווח כי מכלית של חברת הספנות הצרפתית CMA CGM הותקפה במצר הורמוז, כאשר אנשי צוות נפצעו ונזק נגרם לכלי השיט. התקרית מדגימה את השבריריות של המצב הביטחוני באזור, שבו עוברים כ-20% מאספקת הנפט העולמית.

גורמים בוושינגטון מעריכים כי בימים הקרובים תתברר עמדת איראן הסופית. אם טהראן תסרב להסכם, צפויה ארצות הברית לחדש את המבצע הצבאי ברמת עוצמה חסרת תקדים, כפי שהזהיר הנשיא טראמפ בהודעתו הערב.

