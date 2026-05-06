הנשיא דונלד טראמפ פרסם כעת (רביעי) הודעה דרמטית ברשת החברתית שלו, בה הציב אולטימטום ברור לממשל האיראני: אם איראן תסכים למוסכם - מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור יוסר, אך אם לא - ארצות הברית תשגר תקיפות בעוצמה חסרת תקדים.

"בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שסוכם עליו, מה שאולי הוא הנחה גדולה, מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן", כתב טראמפ.

עוד הוסיף וכתב הנשיא: "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם".

האיום מגיע על רקע דיווחים סותרים מוושינגטון וטהראן. מחד גיסא, דיווחים אמריקאיים מלמדים כי שני הצדדים קרובים להסכם היסטורי שיכלול הקפאת העשרת אורניום למשך 12-15 שנה, הסרת סנקציות בהדרגה ופיקוח בינלאומי מוגבר על המתקנים הגרעיניים.

מאידך גיסא, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר היום בבייג'ינג כי ארצו תסכים רק ל"הסכם הוגן ומקיף" - ביטוי המתפרש באיראן כדרישה להסרה מוחלטת של כל הסנקציות והקפאת הנכסים.