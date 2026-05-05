בתוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, עלו השבוע לזירה חברי הפנל: הרב אברהם ובר (דגל התורה), תמיר דורטל (פודקאסט 'על המשמעות'), איש התקשורת אלי דן, ודובר הפלג הירושלמי הרב ישראל טרופר. הדיון שהתחיל בלקחי מירון הפך במהרה לדו-קרב אידאולוגי על דמותו של הציבור החרדי בשנת 2026, וגם פרטים חדשים על תביעת הענק של אריה דרעי נגד חבר הפאנל הרב טרופר.

מירון: בין קדושה, הנחיות וביקורת ציבורית

במוקד הפתיחה עמדה הילולת ל"ג בעומר במירון. המשתתפים התייחסו לנוכחות ההמונית, לאכיפת ההנחיות ולמתח המתמשך בין חופש התנועה של המשתתפים לבין דרישות הבטיחות של גורמי הביטחון.

חלק מהדוברים טענו כי קיימת אכיפה לא אחידה בין אירועים ציבוריים שונים בישראל, בעוד אחרים הדגישו כי יש להישמע להנחיות גם במחיר של הגבלת ההשתתפות. הדיון התרחב לשאלת האמון בין הציבור החרדי לרשויות המדינה, במיוחד לאחר אסון מירון בשנים קודמות.

גיוס חרדים ומסלולי קודקוד: מחלוקת עמוקה

הנושא המרכזי השני עסק בגיוס חרדים למסלולי שירות מותאמים בצה"ל, בהם מסלול "קודקוד". במהלך הדיון עלו עמדות מנוגדות באופן חד.

מצד אחד נטען כי מדובר בניסיון לשלב חרדים במסגרות שירות תוך שמירה על אורח חייהם, אך מצד שני נשמעה ביקורת חריפה על עצם ההגדרה של המסלולים כחלק מהצבא ועל החשש מפגיעה בעולם הישיבות.

הרב טרופר הדגיש כי יש להבחין בין לומדי תורה לבין מי שאינם לומדים בפועל, בעוד תמיר דורטל טען כי ללא שירות צבאי מלא, נפגעת האחריות האזרחית הבסיסית וכי המדינה אינה יכולה להתקיים ללא שוויון בנטל.

עולם התורה, הממסד והמתח הפנימי

בהמשך התפתח ויכוח סביב מכתבי גדולי ישראל בנושא הגיוס והמסלולים החדשים. חלק מהדוברים הדגישו את הצורך לשמור על עצמאות עולם התורה, בעוד אחרים הזהירו מהתעלמות מצרכים ביטחוניים ומחוסר התאמה של חלק מהמערכת החרדית למציאות המשתנה.

עלתה גם ביקורת כלפי מה שכונה "הצגת מסלולים במסווה אזרחי", לצד טענות הפוכות כי דווקא המדינה היא זו שאינה מבינה לעומק את אורח החיים החרדי.

דיון על אמון ציבורי והפערים בחברה הישראלית

במהלך התוכנית הועלו גם טענות על פערים באכיפה וביחס בין מגזרים שונים בישראל, בין היתר בהשוואה לאירועי ספורט ולמקומות קדושים אחרים. המשתתפים הסכימו כי קיים משבר אמון עמוק בין חלקים בציבור החרדי לבין מוסדות המדינה, אך נחלקו על מקורותיו ועל דרכי הפתרון.